10 удивительных автомобилей, забытых временем

Издательство teNeues опубликовало книгу "Lost Beauties – 50 Cars That Time Forgot", название которой переводится как "Потерянная красота – 50 автомобилей, забытых временем". В нее вошли фотографии Мишеля Цумбрунна и факты и шутки эксперта из классических автомобилей Акселя Кеттона.

Как сообщает Daily Mail, в книге рассказывается о забытых одноразовых машинах, концептах, создателях трендов, неудачных авто, а также моделях богатых и известных людей. В частности, можно увидеть такие невероятные машины, как круглый Electric Egg 1942 года, потрясающий Lamborghini Raptor Zagato или Bugatti 1925 года, который провел 75 лет на дне озера в Италии. Ниже приведен список 10 самых впечатляющих автомобилей, о которых рассказывается в книге.

Здесь изображено L'OEuf Electrique (Electric Egg), который был создан в 1942 году французским художником, инженером и дизайнером Полом Арзенсом. Он имел максимальную скорость 69 км/ч и был построен из алюминия, "чтобы обойти связанное с войной нормирование стали".

Grade-Wagen 1922 года, разработанный немецким пионером авиации Гансом Граде. После Первой мировой войны ему не позволяли строить самолеты, поэтому он занялся автомобилями, основав компанию Grade Automobilwerke AG в 1921 году.

Все машины Grade-Wagen имели электрические фонари и электрический стартер. Максимальная скорость – 75 км/ч. Бизнес просуществовал всего 7 лет, и до сегодня выжило лишь несколько его произведений.

На фото здесь Pic-Pic 1918 года. В книге сказано, что милое название бренда "является аббревиатурой, обозначающей одну из самых эксклюзивных вещей в автомобильном мире – швейцарского производителя автомобилей".

Автомобиль был изготовлен Piccard-Pictet, от названия которого пошел Pic-Pic. Книга показывает, что эти модели имели репутацию крепких автомобилей и часто использовались для гонок на горных склонах. Производство остановилось в 1924 году после выпуска 2000 автомобилей.

Lamborghini Raptor Zagato 1996 года, который заказал тогдашний генеральный директор марки Майк Кимберли. Raptor базировался на полноприводном Lamborghini Diablo VT и имел цель дополнить Canto – потенциального преемника Diablo.

Несмотря на то, что он сохранил 5,7-литровый 4-клапанный V12 Diabo с мощностью 492 л.с., его корпус с характерной двухступенчатой крышей был полностью изготовлен из углеродного волокна. Производство прекратили после того, как в 1998 году Audi приобрела Lamborghini.

Одноразовый "Meteor Stromlinie" 1952 года немецкого производителя Veritas. В 1953 году он проехал на ипподроме AVUS близ Берлина со скоростью 190 км/ч.

"Итальянский дизайн, американские технологии, немецкое машиностроение. Bitter CD был воплощением 1970-х", – говорит Кеттон. Автомобиль был создан по инициативе бывшего немецкого гонщика Эриха Биттера, который обратился к итальянскому дизайнерскому дому Frua для разработки внешнего вида, к Chevy за двигателем V8 и Baur в Штутгарте за кузовом. Bitter CD имел максимальную скорость 230 км/ч. С 1973 до 1979 года построили всего 395 экземпляров.

Здесь изображен микрокар Spatz 1956 – "якобы достаточно вместительный для трех худых людей" – немецкого производителя Bag (Bayerische Autowerke GmbH). Он оснащен 9,5-сильным 200-кубовым одноцилиндровым двигателем, который мог выдавать 74 км/ч.

Bugatti T22 Brescia 1925 года, также известный, как "Bugatti of the Lake". Модель оказалась на итальянском озере Маджоре в 1934 году после того, как гонщик Гран-при Франции Рене Дрейфус проиграл его в покерной игре в Париже швейцарскому плейбою Адальберту Боде, который не имел надлежащих документов для перевозки Bugatti через швейцарскую границу. Поэтому он просто оставил там машину.

Не зная, что с этим делать, швейцарские власти просто сбросили авто на итальянской стороне озера Маджоре. Он пролежал там до 2009 года, когда его достал местный дайвинг-клуб. В следующем году T22 Brescia был продан на парижском аукционе автомобильном музею Маллин за 260 000 евро. Согласно книге, владелец музея Питер Маллин пообещал никогда его не восстанавливать.

Каттон говорит, что SS1, которая развивала 120 км/ч, является "одной из самых значимых машин в истории британской автомобильной отрасли". Он объясняет: "Ее корни достигают компании Swallow Sidecar, соучредителем которой является Уильям Лайонс, который станет первым боссом Jaguar".

В 1927 году Swallow Sidecar превратилась в Swallow Coach-building Company, а затем на SS Cars Ltd. После войны SS Cars Ltd был переименован в Jaguar. В период с 1931 по 1936 год было изготовлено 500 элегантных моделей SS1 Coupe. Приведенный здесь пример 1935 года, вероятно, является одним из лучших в мире.

Это Chrysler Airflow с 1934 года, название которого переводится, как "воздушный поток. Как объясняет Кеттон, его имя говорит само за себя. В 1934 году обтекаемое тело Chrysler опередило свое время. Революционный стиль состоял из радиатора в форме водопада, частично встроенных фар, V-образного ветрового стекла и крытых задних колесных арок.

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