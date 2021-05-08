На Харьковщине произошло лобовое смертельное ДТП. Видео

На трассе возле Харькова произошло ужасное ДТП. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в машину. Один пассажир погиб.

Об этом написали в Telegram-канале "ХС Харьков". На видео заметно, что некоторые пассажиры получили травмы, на машинах глобальные повреждения.

Отмечается, что автопроисшествие произошло на трассе между населенными пунктами Липцы и Русские Тишки. Nissan Rogue выехал на встречную и столкнулся с Subaru. По предварительной информации погиб отец водителя автомобиля Nissan.

По информации очевидцев, от удара один автомобиль загорелся, двух пассажиров с Subaru забрала скорая помощь. Сейчас о состоянии пострадавших ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве автомобиль BMW вылетел с дороги и снес часть отбойника, в результате чего пострадали два пассажира.