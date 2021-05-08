В Киеве в ДТП с BMW пострадали два человека, водитель мог сбежать. Фото и видео

В Киеве автомобиль BMW вылетел с дороги и снес часть отбойника, в результате чего пострадали два пассажира.

Как сообщили на странице в Telegram сообщества dtp.kiev.ua, авария произошла на проспекте Бажана, в районе метро Позняки вечером 7 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отмечается, что одного мужчину госпитализировали, еще одному оказывали помощь в скорой. Оба сообщили патрульным, что они пассажиры.

Также в сообществе добавили, что по одной из версий – водитель сбежал с места происшествия.

"Свидетели утверждают, что в салоне было больше людей, по одной из версий водитель с места аварии сбежал. Разбираться в ситуации вызвали СОГ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая в Киеве автомобиль Infiniti на большой скорости слетел с дороги, перевернулся и врезался в электроопору. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка.