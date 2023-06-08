Продлить срок службы авто очень просто: 10 советов для водителей

Правильная и бережная эксплуатация – главное условие долговечности любой вещи. Особенно когда речь идет о таком сложном и многокомпонентном механизме, как автомобиль. Поддержать его в надлежащем состоянии поможет своевременный технический осмотр и соответствующее обслуживание. Но и водительские повадки здесь играют немалую роль.

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OBOZREVATEL собрал 10 советов, которые помогут вам пользоваться машиной безопасно. Вместе с ответственным поведением на дороге это может существенно продлить срок службы авто и сохранить его в хорошем состоянии на все это время.

Досконально изучите свою машину

Перед тем, как пользоваться каким-нибудь гаджетом, необходимо изучить инструкцию к нему. Автомобиль – не исключение. Вы должны знать, какие сигналы он может подать вам в случае поломки, что означают символы на органах управления. Также внимательно слушайте, как машина работает в штатном режиме и учитесь распознавать посторонние звуки – они помогут вам услышать поломку до того, как она станет критической.

Не пользуйтесь плохими дорогами

Регулярное передвижение по дорогам с большим количеством ям, трещин и неожиданных препятствий, как камни и ветви, быстро испортит ходовую часть машины. Ее ремонт может быть продолжительным и точно влетит в копеечку. Поэтому, если вы можете выбрать более длинный маршрут, но с более качественным покрытием, лучше сделайте это.

Заботьтесь о состоянии двигателя

Двигатель сравнивают с сердцем в организме человека. Сравнение это достаточно условное, а вот важность обоих для механизма и тела соответственно примерно одинакова. Действительно, заботиться о двигателе нужно не менее тщательно. Правильно прогревайте его перед началом движения, ведь именно в момент запуска, когда этот узел вынужден работать на холодном и густом масле, идет самый быстрый износ. Не злоупотребляйте динамическим увеличением оборотов до разогрева двигателя. Иногда давайте ему повышенную нагрузку, загоняя стрелку тахометра почти на максимальные показатели – динамический старт может иметь определенный положительный эффект. Но не злоупотребляйте такими "тренировками". Ну и постарайтесь избегать поездок на очень короткие расстояния. Если вы собрались за хлебом в соседний квартал, и вам будет полезно пройтись пешком, и машину побережете, ведь за такой путь она не разогреется как следует.

Регулярно пользуйтесь своим авто

Вместе с тем, машина, которая просто стоит в гараже, как музейный экспонат, тоже портится быстро – детали начинают подвергаться коррозии, разряжается аккумулятор, портятся шины и т.д. Постарайтесь выезжать куда-нибудь хотя бы раз в неделю. Но, опять же, не в соседний квартал, а на более значительное расстояние.

Не выезжайте с пустым баком

Топливная система не рассчитана на работу почти в пустом режиме. В таком случае на дне бака накапливаются примеси, которые есть в любом современном топливе, и начинают засорять топливный фильтр, насос и форсунки. Поэтому заправляйте своего железного коня вовремя.

Следите за состоянием аккумулятора

В современном автомобиле много узлов и систем потребляют значительное количество электроэнергии. Некоторые из них, такие как сигнализация или иммобилайзер, нуждаются в напряжении, даже когда машина стоит. Поэтому важно следить, чтобы автомобильный аккумулятор находился в заряженном состоянии. Если он будет долго стоять глубоко разряженным, его останется только заменить.

Заботьтесь об уплотнителях

Резиновые уплотнители оберегают салон от воздействия внешней среды – не пропускают внутрь звуки, блокируют попадание пыли или воды. Но чтобы выполнять свою функцию хорошо, они должны быть достаточно пластичными. Для этого их нужно смазывать хотя бы раз в год. И не дергать силой, когда, например, зимой дверцы примерзнут к кузову.

Следите за состоянием стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей – это тоже резиновая деталь, которая требует особого внимания. Они постоянно находятся под влиянием внешних обстоятельств, как мороз или жара, дождь, снег или мелкий мусор, падающий на лобовое стекло. Все это ускоряет износ резины. А в пересушенном состоянии она не только не выполняет свою функцию правильно, но и может поцарапать стекло, что ухудшит обзор дороги и может со временем привести к замене всей детали. Поэтому лучше вовремя заменить недорогие "дворники".

Не забывайте пользоваться кондиционером

Система климат-контроля авто считается достаточно затратным узлом. Но никакие затраты на его работу не сравнимы со стоимостью его ремонта. А именно он понадобится, если не пользоваться автомобильным кондиционером вообще. В таком случае портятся уплотнители в его системе и выходят из строя другие компоненты, которые придется менять полностью.

Найдите гараж

Парковка под открытым небом не принесет машине ничего, кроме вреда. Осадки, жара, мороз – все это ускоряет коррозию кузова и износ деталей. Именно поэтому хранить автомобиль лучше всего под навесом. Даже самый простой гараж будет лучшим решением, чем открытая стоянка.

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