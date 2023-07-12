Лучшие автомобили для города: рейтинг 2023 года

Хорошее городское авто называют исчезающим видом – автопроизводители сейчас больше сосредоточены на вместительных и надежных моделях. Однако найти компактную малолитражку, которая станет верным другом на улицах города, все еще можно.

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Издание Autocar собрало десятку таких моделей 2023 года. Они экономичны, могут похвастаться низким уровнем выбросов и удобны в парковке даже в условиях нехватки пространства. При этом их салоны спроектированы так, чтобы быть довольно удобными, невзирая на небольшие габариты, и нередко выглядят очень стильно при довольно умеренной цене.

Hyundai i10

К проектированию i10 южнокорейский концерн Hyundai подошел с теми же стандартами, что и к кроссоверу Santa Fe. В третьем поколении модель получила более привлекательный дизайн кузова и качественный интерьер, делающий его одним из самых удобных автомобилей в своем классе. Что касается комфорта, то даже в базовой комплектации предлагаются кондиционер, электрические стеклоподъемники, кожаный руль, камера заднего вида и возможность подключения Bluetooth.

Эксперты похвалили Hyundai i10 за хорошую управляемость, не напрягающую водителя и высокую маневренность. Кроме того, его четырехцилиндровый двигатель мощностью 82 "лошади" обеспечивает полезную производительность в реальных условиях. А еще модель оснащена одной из самых лучших механических коробок передач.

Volkswagen Up

Пусть Up и самый маленький автомобиль в линейке Volkswagen, но может похвастаться всеми преимуществами немецкого бренда. Революционным его действительно назвать трудно, но по главным характеристикам он превосходит своих ближайших соперников в классе. Несмотря на то, что обновление линейки двигателей несколько упростило силовую установку Volkswagen Up и снизило его производительность, все же его работу иначе как плавной и энергичной не назовешь.

Хорошая расстановка колес и квадратный дизайн кузова делают модель очень удобной для перевозки четырех взрослых людей. Дополнительный плюс – 250-литровый багажник. Да, Up не меняет правила игры на рынке малолитражек, но он остается одним из самых продуманных автомобилей последнего десятилетия.

Kia Picanto

Как и двоюродный брат Hyundai i10, Kia Picanto значительно вырос с тех пор, как впервые появился на дорогах. Обновленная версия смотрится значительно лучше снаружи и при этом лучше оборудована внутри. Она даже хорошо справляется с плавностью хода и управляемостью и пройдет даже по плохому дорожному покрытию.

Из минусов модели – не очень мощный 1-литровый двигатель (всего 66 лошадиных сил) и не самый вместительный багажник. Но за счет остальных преимуществ Picanto уверенно входит в топ-10 городских малолитражек.

Suzuki Ignis

Причудливая модель может похвастаться узнаваемым дизайном кузова, большим внутренним пространством, универсальностью и экономичностью топлива. Он даже больше похож на кроссовер, чем малолитражку, но все же находится именно в этом сегменте.

Модель критикуют за не совсем удачный интерьер, который местами выглядит дешево, за не слишком удачную развлекательную систему и не лучшую динамику на дороге. Однако и цена Ignis при этом весьма невысока. Вместо этого машина предлагает устойчивость к износу, относительно высокую производительность и хорошую управляемость. К тому же, если приобрести полноприводную модификацию Suzuki AllGrip, автомобиль превратится в довольно выносливый внедорожник. То есть баланс цены и качества у модели полностью соблюден.

Toyota Aygo X

Самая маленькая позиция в линейке Toyota в рамках третьего поколения фактически превратилась в настоящий кроссовер. У нее увеличен дорожный просвет и качественная обшивка кузова. В отличие от своих предшественников, разработанных в сотрудничестве с Citroen и Peugeot, новейший Aygo – это индивидуальная разработка японского бренда. Его причудливый внешний и внутренний дизайн придает машине привлекательность. А динамика вождения сочетает в себе послушную управляемость с контролируемой ездой по сравнению с автомобилями более высокого класса.

Немного портит впечатление не слишком мощный двигатель модели. Трехцилиндровый 1,0-литровый мотор мощностью 68 "лошадок" едва справляется с наиболее нафаршированной версией Aygo X.

Fiat 500

Возрожденная малолитражка итальянского автобренда все еще смотрится свежо и стильно. Но теперь она может похвастаться и гибридным двигателем. Да, на рынке есть электромобили с более высокой мощностью и большим запасом хода, но 500-й благодаря компактным размерам и маленькому радиусу поворота компенсирует эти недостатки именно в условиях города.

Для любителей электрического Fiat 500 могут устанавливать звуковой генератор, имитирующий шумы от двигателя внутреннего сгорания. Не все считают эту игрушку целесообразной. Но большинство сходятся на том, что "чинквиченто" один из лучших вариантов для городского автомобиля с нулевым уровнем выбросов.

Dacia Sandero

Sandero не является городским автомобилем как таковым, но, учитывая тот факт, что его можно купить дешевле, чем большинство автомобилей в этом списке, стал убедительным аргументом в пользу включения его в этот класс. Модель по понятным причинам более просторна внутри, но интерьер при этом выглядит старомодным и посадка водителя несколько неудобна.

Все компенсирует трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 89 лошадиных сил. Который к тому же может похвастаться низким расходом топлива.

Fiat Panda

Panda отличается от своих соперников по рейтингу характером. Сам Fiat заявляет, что это скорее "автомобиль первой необходимости", чем городской автомобиль. Поэтому его главная особенность – максимальная простота. Третье поколение имеет очень скромную внутреннюю оснастку и страдает от неудобной посадки водителя. Но при этом Panda остается более надежным и практичным авто, чем большинство в списке.

Теперь модель также доступна в виде гибрида. Впрочем, это несколько удорожает модель. Особенно полноприводная версия.

Citroen C3 You

Это тоже автомобиль из высшего класса и соответственно больший по габаритам, но при этом очень доступный по цене. В новой версии C3 потерял легкосплавные диски и некоторые элементы интерьера с кожаным убранством, а также получил информационно-развлекательную систему более низкого уровня. Однако остался весьма элегантным, хотя и несколько причудливым снаружи.

Модель радует комплектацией. Она включает кондиционер, электрические стеклоподъемники и круиз-контроль. Также C3 может похвастаться комфортными мягкими сиденьями и вместительным багажником. Впрочем, последнее преимущество было достигнуто за счет сокращения пространства для задних сидений.

Citroen Ami

Из всего рейтинга именно Ami наиболее подходит название "городской автомобиль", ведь за пределами города он практически не имеет смысла. Некоторые даже шутят, что он больше квадроцикл, чем авто. Электромобиль Ami – это проявление причудливого подхода Citroen к недорогому городскому транспорту.

В общих чертах Ami поражает своими компактными размерами, малым радиусом поворота и электрической трансмиссией, что делает его неплохим компаньоном в городе. Но в то же время он имеет малый запас хода в 75 км и максимальную скорость 45 км/ч. Такие характеристики, а также не слишком безопасная конструкция и плохая видимость в непогоду делают Ami транспортом с ограниченным окном использования – только для неспешного передвижения по городу, где сложно запарковаться, но легко зарядиться.

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