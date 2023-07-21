Китайцы показали доступного соперника Tesla с запасом хода 1000 км

Китайский седан Yuanhang Y6 – новый электромобиль, который благодаря размерам, оснащению и характеристикам будет соперничать с Tesla Model S. При этом новинка оказалась более доступной.

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О премьере седана Yuanhang Y6 сообщает CarNewsChina. В длину автомобиль вытянулся на 5270 мм (колесная база равна 3130 мм), в ширину – на 2000 мм, а высота равна 1500 мм.

Дизайн получился элегантным, но без изюминки. Плавные линии смотрятся лаконично, однако не хватает оригинальных элементов. Для китайских автопроизводителей, которые так и не научились работать с декором, это скорее хороший результат.

Электромобиль Yuanhang Y6 предложат в нескольких модификациях с задним и полным приводом. Базовый вариант сумеет разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, топовый – за 3,2 с.

Батарей также предложат несколько. Разные блоки обеспечат запас хода на уровне 620, 720 и 810 км. Наиболее дальнобойный вариант предложит 1020 км.

Цена Yuanhang Y6 в базовом исполнении – 45 900 долларов. Это намного дешевле Tesla. Максимальный вариант оценили в 73 800 долларов.

OBOZREVATEL ранее рассказывал об электромобиле из Китая, на котором можно заработать.