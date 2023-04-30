Какой маневр на дороге самый опасный: ошибаются даже опытные водители

Первое, чему учат в любой автошколе, это воспринимать дорогу как источник повышенной опасности. Ведь без соблюдения правил дорожного движения и взаимного уважения трафик действительно может превратиться в смертельную ловушку и для водителей, и для пассажиров, и для пешеходов.

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Тем не менее, некоторые маневры являются более опасными, чем другие. OBOZREVATEL рассказывает об этих маневрах и угрозах, которые они несут в себе.

Обгон

Во время обгона движущегося впереди в той же полосе транспортного средства водитель развивает высокую скорость и иногда выезжает на встречку. И то, и другое существенно повышает риск ДТП. Поэтому выполнять обгон следует только при полной уверенности в том, что он будет безопасен. Лучше немного потерпеть медленное движение, чем столкнуться с другим авто на высокой скорости.

Поворот налево

Некоторые подсчеты свидетельствуют, что именно этот маневр является причиной наибольшего количества смертельных ДТП в мире. Так, в условиях правостороннего движения, выполнение поворота налево требует от водителя пересечь полосу встречного движения. Само по себе это уже очень опасная ситуация, поэтому водителю нужно выполнять такой поворот очень внимательно, подробно оценив ситуацию на дороге. Что непросто, в частности потому, что водитель при таком маневре может смотреть только на встречный поток автомобилей и может не заметить, например, пешехода или какое-либо препятствие на пути.

Также долгое вглядывание во встречный поток вызывает искажение в работе мозга и оптическую иллюзию. Водитель настолько привыкает к такой картинке, что ему может казаться, что поток машин двигается медленнее, чем на самом деле. А это повышает риск ошибки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список сигналов и жестов, которые должен знать каждый водитель перед выездом на дорогу.

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