Должен знать каждый: знаки и сигналы, которыми водители обмениваются на дороге

На дороге иногда возникают ситуации, когда водителям нужно что-то друг другу сказать. Но как это сделать, если от движения машин немало шума, а вы находитесь на расстоянии друг от друга? Конечно, с помощью жестов и сигналов.

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OBOZREVATEL поинтересовался сигналами, которые используют украинские водители. И составил своеобразный "словарь", который следует изучить каждому, кто передвигается за рулем.

Световые сигналы

Фары, габаритные огни и аварийная сигнализация – видимые части машины, с помощью которых можно подать знак другому водителю. Вот как это делается.

короткое подмигивание аварийкой – благодарность или извинение за свои действия;

длинное мигание аварийкой – предупреждение об опасном участке или о заторе впереди;

короткое включение фар – водитель уступает дорогу и приглашает своего визави проезжать;

мигание габаритами или "стопами" – просьба не нарушать дистанцию.

Существуют также световые сигналы, зависящие от вида использующего их транспорта или ситуации на дороге. Так, если водитель грузовика впереди включил левый поворотный сигнал, это предупреждение – обгонять его лучше не пытаться. Впереди идет встречный транспорт, и это может быть опасно. Дело в том, что кабина водителя в грузовике расположена гораздо выше и человек за рулем лучше видит обстановку на дороге.

Габаритный грузовик мигает правым поворотным светом – водитель сигнализирует, что дорога впереди него свободна и можно безопасно обгонять.

Если транспортное средство позади вас мигает левым поворотником, это означает, что его водитель требует разрешения на обгон. Этот сигнал часто может дополнять многократное включение дальнего света.

Ослепление на дороге в темное время суток – большая проблема. Поэтому водители, которые просят встречную машину переключиться на ближний свет и не слепить их, мигают своими дальниками. Лучше прислушаться к этой просьбе. Так будет безопаснее для всех.

Жестовые сигналы

В условиях города, когда машины находятся в потоке относительно около друг друга, можно общаться и с помощью жестов. Вот какие знаки используют водители.

проезжай – в боковое окно выдвигается левая рука, показывающая в направлении движения;

притормози – повторение вертикального движения ладонью сверху вниз;

благодарность – поднятая вверх рука;

куда ты лезешь? – рука, поднятая ладонью вверх;

у вас спустило колесо – круговое движение указательным пальцем с толчком вниз в конце;

у вас открылся багажник – имитация похлопывания ладонью в воздухе;

у вас между сдвоенных колес застрял камень – водитель показывает кукиш.

Звуковые сигналы

Несмотря на то, что прибегать к звуковым сигналам авто в пределах населенных пунктов не просто не советуют – это прямо запрещено правилами дорожного движения, существуют ситуации, когда этого не избежать. Это ситуации, когда возникает действительно высокий риск ДТП. В таком случае вот что могут означать отдельные звуки:

длительный сигнал – настойчивое предупреждение об опасности или требование дать дорогу;

короткий сигнал – благодарность другому водителю;

два средних сигнала – так нетерпеливые водители просят других участников движения ехать быстрее, этот сигнал считается не слишком вежливым и противоречащим правилам.

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