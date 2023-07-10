Какой автомобиль лучше выбрать для такси: топ-5 моделей

К автомобилю, используемому для работы в такси, существует свой отдельный перечень требований. Он должен быть надежным, легким в обслуживании и экономичным. Важны также удобный салон и безопасность. И, конечно, покупать дорогую модель для таких задач может быть нерентабельно.

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OBOZREVATEL собрал список моделей, отвечающих всем перечисленным критериям. Рассказываем, какие у них преимущества именно для работы в такси.

Skoda Octavia

Бюджетный и приспособленный к нашим плохим дорогам автомобиль, запчасти к которому достать вполне просто, а расход топлива у него при этом весьма экономичен. Octavia также может похвастаться удобным салоном и вместительным багажником.

Volkswagen Polo Sedan

Еще одна модель, хорошо зарекомендовавшая себя на украинских дорогах. Также простая в обслуживании. А еще в ее багажнике можно перевозить очень габаритные вещи, что комфортно конкретно для такси.

Chevrolet Lacetti

Бюджетная модель с просторным салоном и вместительным багажником. В Украине доступны только варианты с пробегом, однако обслуживание Lacetti достаточно быстро по срокам и удобно, что хорошо для работы в такси.

Renault Logan

Многие водители такси предпочитают эту модель за ее неприхотливость к условиям эксплуатации и надежность. К тому же, приобрести Logan можно за небольшую сумму, а обслуживать ее легко – все необходимые детали постоянно находятся в доступе.

Hyundai Accent

Несмотря на доступную цену, этот автомобиль выглядит солидно, поэтому его любят не только водители такси, но и пассажиры. В частности, у него хорошо продуманный комфортабельный салон. Accent также хвалят за небольшой расход топлива и безопасность.

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