Какие вещи понадобятся в авто летом: список для водителя

Автомобильные путешествия летом имеют свою специфику. Жара и буйство природы сказываются и на состоянии машины тоже. Поэтому нужно постоянно возить с собой несколько вещей, которые помогут избежать проблем с машиной в теплую половину года.

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OBOZREVATEL поинтересовался мнением автомобильных экспертов на этот счет. Вот что они рекомендуют постоянно возить в машине.

Солнцезащитная шторка

Даже через пару десятков минут салон авто летом может нагреться до очень высокой температуры. Конечно, она будет не только неприятной для водителя и пассажиров. Это может отрицательно сказаться на состоянии некоторых деталей и узлов авто. Чтобы защитить машину и себя, нужно постоянно иметь в багажнике солнцезащитную шторку. По крайней мере, от прямых солнечных лучей она салон авто защитит хорошо.

Скребок

Если зимой на окна автомобиля налипает снег, который надо отчищать, чтобы улучшить поле осмотра, то летом эту же проблему создают насекомые. Особенно на большой скорости они сильно прилипают к стеклу. А еще с течением времени могут присыхать, и тогда без мытья окон не обойтись. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют как можно скорее убирать такие загрязнения скребком для снега. Особенно если вы едете куда-то далеко и не сможете в любой момент завернуть на мойку.

Дополнительный вентилятор

А это уже гаджет для водителей, постоянно передвигающихся с пассажирами. Он поможет сделать атмосферу более комфортной на заднем ряду сидений, куда автомобильный кондиционер достает хуже. Такой вентилятор работает бесшумно и эффективно облегчает жару для пассажиров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно должно быть в багажнике каждого водителя.

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