Что обязательно следует держать в багажнике: список вещей, которые понадобятся каждому водителю

Все водители знают, что согласно с правилами дорожного движения в багажнике должен быть перечень обязательных вещей. Но на случай форс-мажора следует подстраховаться, ведь иногда базового списка бывает недостаточно.

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В пути водителя и пассажиров могут подстерегать некоторые неприятности. Лучше заранее их предусмотреть и "запастись" всем необходимым. OBOZREVATEL собрал список вещей, которые понадобятся каждому водителю.

Аварийный набор

Здесь все просто и очевидно, наличие этих вещей в багажнике предусмотрено действующим законодательством. Речь идет о:

аптечке;

огнетушителе;

светоотражающем жилете;

треугольном знаке аварийной ситуации.

Детальнее поговорим об аптечке. Чтобы качественно и правильно ее укомплектовать, нужны следующие вещи:

стерильные и нестерильные бинты разной ширины (по 5 упаковок каждого);

марлевые пакеты;

жгут;

1 рулон обычного пластыря

бактерицидные пластыри

устройство для искусственного дыхания;

медицинские перчатки;

ножницы.

Отдельно следует подготовить фармакологические средства, в частности:

обезболивающие таблетки

препараты для сердечно-сосудистой системы

противовоспалительные средства

антибиотики широкого спектра действия

обеззараживающее лекарство

термометр – не ртутный, бесконтактный.

Вещи на случай форс-мажора

Запасное колесо

В городе все просто – в случае пробитого колеса можно вызвать эвакуатор или самостоятельно добраться до ближайшего шиномонтажа. Ситуация усложняется, если вы едете в дальний путь. Поэтому лучше укомплектуйте авто запасным колесом или набором для устранения проколов.

Домкрат и ключ

Исходя из предыдущего пункта, следует оснастить автомобиль домкратом и ключом. Обычно они входят в комплектацию авто, но специалисты советуют заменить их более качественными и надежными.

Компрессор или насос

Если вдруг понадобится подкачать колесо (ведь всякое случается) не забудьте взять компрессор или насос. Опять же особенно это касается дальних поездок.

Буксировочный трос

Еще один must have на случай форс-мажоров. Трос поможет при буксовании автомобиля к сервису или спасет в ситуации, когда он застрял в грязи, снегу или песке. Длина троса должна составлять минимум 4 м.

Горючее

Опытные водители берут в дальний путь дополнительную канистру с горючим. Можно даже небольшую, хотя бы на 10 литров. Ситуаций, когда понадобится запас топлива, может оказаться немало. Иногда отказывают даже, казалось бы, надежные датчики количества топлива, поэтому и самые бдительные водители могут попасть в беду.

Полезные мелочи

В салоне авто нужно иметь салфетки, воду, средства гигиены. Специалисты также рекомендуют запастись парой перчаток – они понадобятся, если придется менять колесо или проводить экстренный ремонт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские водители за год заработали штрафы на несколько сотен миллионов гривен.

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