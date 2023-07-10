Какие мотоциклы самые надежные: 10 марок, которые смело можно покупать

Среди надежных мотоциклов первенство традиционно занимают Harley-Davidson, Suzuki и Kawasaki. Однако недавно эксперты обнародовали новый рейтинг качественных мотоциклов и некоторые позиции в топ-10 действительно удивили.

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Современные мотоциклы, особенно известных брендов, стали очень надежными благодаря совершенствованию технологий и производственных процессов. Какие модели можно смело покупать в 2023 году, рассказало издание Top Speed.

Suzuki SV650

Suzuki SV650 имеет высококачественный, ведущий в своем классе V-образный двигатель с жидкостным охлаждением объемом 649 куб.см, который является удивительно эффективным и надежным. Suzuki SV650 может без проблем проехать более 140 000 км. Мотоцикл легок, что создает минимальную нагрузку на двигатель. Эксперты рекомендуют регулярно проверять клапаны, менять масло и держать воздушный фильтр чистым.

Yamaha Bolt

Yamaha Bolt – комфортная, надежная и качественная модель. По словам экспертов, это идеальное соотношение цены и качества. Yamaha, один из крупнейших японских производителей мотоциклов, имеет репутацию компании, создающей долговечные двигатели.

Honda CRF 300L

"Если вам нужен практически неуничтожаемый мотоцикл для начинающих, тогда обратите внимание на Honda CRF300L", – советуют специалисты. Небольшой, но мощный спортивный мотоцикл подарит массу острых ощущений на дороге. Это не самое лучшее транспортное средство для дальних поездок, но оно идеально подойдет для города и пригородных дорог.

Suzuki V-Strom 650

Большие тормоза с ABS, прочная конструкция и плавный двигатель делают Suzuki V-Strom 650 идеальным мотоциклом для дальних поездок. Suzuki – это надежность и практичность. Модель 650 является наименьшей в линейке V-Strom, поэтому лучше всего подойдет для начинающих.

Yamaha V-Star 250

V-Star – легендарная модель. Первый V-Star поступил в продажу в далеком 1983 году, но в 1996 году производство было приостановлено. Yamaha вернула V-Star в 2018 году после того, как Star Motorcycles, их дочерняя компания, фактически потерпела крах. V-Star – синоним качества, надежности и проверенности временем.

Ducati Monster

По словам экспертов, итальянские мотоциклы обычно не входят в категорию супернадежных. Но Ducati, имея идеальное сочетание стиля и производительности, – прекрасное исключение из правил. Под идеально продуманными линиями и ярким дизайном стоит двигатель L-Twin с воздушным охлаждением. В отличие от серийных конвейерных мотоциклов-роботов, каждый Monster производится вручную.

BMW R nineT

Команда BMW упорно трудилась, чтобы изменить репутацию своих мотоциклов. Как результат – модельный ряд надежных и высокопроизводительных транспортных средств, которые уже имеют много ценителей. BMW R nineT оснащен крепким и сильным двигателем, компактной конструкцией рамы и некоторыми инновационными технологиями.

Triumph Street Twin 900

Когда-то "Триумфы" имели не очень хорошую репутацию, но те времена прошли. Triumph Street Twin 900 конструируют на современном оборудовании с передовыми технологиями и строгим контролем качества. Нынешний 900-кубовый двигатель с жидкостным охлаждением максимально качественный и надежный.

Honda Rebel 500

Honda Rebel 500 – легкая, привлекательная и популярная модель. Надежный высокоэффективный двигатель, простая, но качественная конструкция и невысокая цена позволяют ему занять девятое место в рейтинге топовых мотоциклов. Наибольшей проблемой, по словам владельцев, является незначительная коррозия на нескольких компонентах.

Kawasaki Ninja 650

Kawasaki Ninja 650 оснащен двигателем объемом 649 куб.см, который дает много мощности, а также сохраняет байк достаточно легким и маневренным. Кавасаки отмечают, что линейка Ninja является ее флагманом. Металлические компоненты достаточно крепкие, чтобы выдерживать высокую температуру и обороты.

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