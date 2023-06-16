Какие авто самые популярные в Украине: статистика

Несмотря на войну, автомобильный рынок Украины остается активным и граждане страны продолжают покупать автомобили. В том числе и новые.

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Статистику продаж в мае 2023 опубликовала ассоциация "Укравтопром". По ее данным, регионами, где в прошлом месяце покупали больше новых автомобилей оказались город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области.

Больше всего машин купили в Киеве – 35% от всех приобретенных в стране новых легковушек. На Днепропетровскую область выпало 9%. Жители Киевщины купили 8% новых машин, Одесщины – 6%, Харьковщины – 5%.

Также проанализировала ассоциация популярность отдельных моделей авто, в том числе с разбивкой по регионам. Вот тройка, которую покупали наиболее часто:

Renault Duster – лидер в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях;

Volkswagen ID.4 – в Киевской области;

Toyota RAV-4 – в Одесской области.

Проанализировали эксперты ассоциации также рынок подержанных авто. Больше всего ввезенных из-за границы подержанных легковушек зарегистрировали в следующих регионах:

Львовская область – 12% всех растаможенных авто с пробегом;

Винницкая область – 7%;

город Киев – 6,5%;

Днепропетровская область – 6%;

Ровенская область – 5,8%.

Здесь первым среди популярных моделей стал Volkswagen Golf. Его чаще всего растаможивали на Львовщине, Винницкой, Ровенской и в Киеве. В Днепропетровской области покупатели подержанных авто предпочитали Renault Megane.

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