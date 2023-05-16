Как защитить салон авто от жары: эффективные советы

Жара в авто может достигать опасно высоких меток. Специалисты говорят, что солнце повышает температуру в салоне от 10 до 20 °C, так что если на улице +35 °C, в автомобиле могут быть и все +50 °C.

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Даже включив кондиционер, потребуется немало времени, чтобы охладить воздух. Эксперты издания Sante Plus собрали действенные лайфхаки, которые помогут защитить авто от жары.

Полотенце на приборной панели

Первый совет: следует положить полотенце на приборную панель. Ткань эффективно защитит салон от солнечных лучей. В жаркие дни лобовое стекло непосредственно подвергается воздействию высоких температур. Это также влияет на приборную панель: материал может потрескаться. Кроме того, клей со временем станет не столь прочным, что может привести к разбуханию материала и его отслоению от поверхности.

По словам экспертов, влажные полотенца можно положить прямо на вентиляционные отверстия. С помощью этой техники вы быстрее охладите воздух. Такой лайфхак подойдет для продолжительных путешествий.

Правила парковки

Конечно, самый простой способ оградить авто от жары – припарковаться в тени. Если вы уверены в безопасности, можно немного открыть окна, чтобы выровнять давление воздуха и охладить салон.

Салфетка из микрофибры

Протрите приборную панель салфеткой из микрофибры. Пыль и грязь могут вызвать мелкие царапины. Высокие температуры еще больше усугубят ситуацию, приводя к глубоким трещинам.

Чехлы на сиденьях

Чехлы также могут спасти салон от летней жары, особенно если в случае кожаных сидений. Чехлы будут служить не только для защиты поверхностей, но и для сохранения прохлады.

Как защитить пластик в салоне

Как уже отмечалось, слишком высокие температуры приводят к деформации поверхности и даже к появлению трещин. Кроме того, старайтесь (насколько это возможно) всегда парковать машину в тени, особенно если вам придется оставить ее на несколько часов. Вариант солнцезащитного козырька – тоже неплохая идея.

Необходимо также предотвращать контакт коррозионных веществ с пластиковыми элементами. Напитки и продукты питания могут оставить сложные пятна, которые трудно удалить с поверхностей. Ключи, острые предметы и другие инструменты могут привести к случайным повреждениям. Всегда используйте соответствующие отделения для хранения этих вещей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лайфхаки, как охладить авто в жару без кондиционера.

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