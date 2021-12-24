Как защитить дизельное авто зимой: топ-6 ошибок, которых стоит избегать

Машины на дизеле особо чувствительны к капризам погоды. Поэтому важно избежать типичных ошибок, которые допускают владельцы таких транспортных средств. Тогда и завести авто на морозе, и сохранить его исправным в течение зимы – не составит проблем.

Ошибка №1. Заправился на "бочке".

Дизельное топливо по своему составу – это смесь парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. Парафин сам по себе – неплохая штука. Он повышает теплотворность топлива, уменьшает коэффициент трения. В то же время при низких температурах парафин становится вязким, загустевает, и слипшиеся кристаллики могут забивать фильтры, насос, другие детали двигателя.

Чтобы предотвратить это, нефтеперерабатывающие заводы разработали три привычных вида ДТ – летнее, зимнее и арктическое. Летний дизель не замерзает до -5°С, зимний – до -20°С, арктический – может выдерживать температуры даже ниже -30°С. Повысить морозостойкость ДТ помогают специальные технологии, применяемые НПЗ. Поэтому зимой особенно важно заправляться фирменным заводским дизелем в надежных АЗС-сетях. Проверенный вариант – сеть ОККО, где из года в год предлагают импортное ДТ из Беларуси и Литвы. Дешевые "наливайки" – это не экономия, это угроза. Если тебе зальют некондиционный продукт, возникает риск увязнуть среди заснеженной трассы или угробить топливную систему.

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Ошибка №2. Своевременно не перешел на зимние сорта.

Зимний дизель следует заправить заранее. Не нужно ждать, пока столбик термометра упадет до нуля. Лучше перестраховаться и уже в октябре "откатать" остатки летнего ДТ, а дальше, вплоть до стабильной весны, использовать зимние марки. Ответственные АЗС-сети это понимают и уже с середины осени завозят на свои заправки именно зимнее топливо. На стелле такой продукт обычно маркируется снежинкой. Но нелишне будет проверить состав горючего и по паспорту качества. В документе обращай внимание на показатель температуры фильтруемости. Он не должен быть выше -5°С.

Ошибка №3. У нас не бывает арктических морозов.

Действительно, украинские зимы в последнее время трескучими морозами не отличаются. Тем не менее, несколько раз в год температура резко падает. И в такой ситуации арктический дизель незаменим. На рынке этого продукта меньше, но в больших сетях, таких как ОККО, найдешь всегда.

Правда, некоторые водители по-прежнему считают, что переплачивать за "арктику" не стоит. И это может сыграть с ними злую шутку. Тем более что реальная температура за окном нередко отличается от того, что показывает термометр – даже на несколько градусов. Например, на шкале может быть -15°С, но сильный и встречный ветер, повышенная влажность, наступление сумерек приведут к тому, что реально будет чувствоваться все -20°С. И дизельное горючее это тоже почувствует.

Ошибка №4. Антигель все спасет.

Если ты думаешь, что антигелевая присадка исправит косяки любого ДТ и не даст ему замерзнуть, вынуждены разочаровать: на этом погорел уже не один водитель. Во-первых, если их и добавлять, то только в теплое топливо, еще до наступления холодов. Если же такую ​​"приправу" подлить в бак с холодным ДТ, то она только поможет ему свернуться в кисель. В конце концов, современные дизельные авто априори рассчитаны на использование ДТ стандарта Евро-5, которое уже не требует дополнительного улучшения. Ну, а разные народные методы с добавлением в дизель "немножко" бензина или керосина – вообще зло. Можно запросто высушить топливо настолько, что оно оставит без смазки топливные насосы, форсунки и т. п. Для современных двигателей с впрыском Common Rail – это нокаут.

Ошибка №5. Быстрый старт.

Заводить дизельный двигатель в морозы следует особенно нежно. В идеале, прежде чем его запускать, дождись, пока бортовой компьютер отсканирует все системы авто; отключи лишние источники энергопотребления (климат-контроль, радио, фары); подожди 3-5 секунд после поворота ключа в положение On, пока насос подтянет первую порцию топлива. И это еще не все. Желательно 2-3 раза повторить процедуру запуска свечей зажигания. Таким образом, ты надежнее прогреешь цилиндры, и двигателю будет легче стартовать.

Ошибка №6. Пустой бак.

Не оставляй зимой авто с пустым или полупустым баком. Холодные температуры с постоянными перепадами приводят к образованию конденсата на стенках. Вода тяжелее горючего, поэтому она опускается на дно бака. Следовательно, ухудшается состав самого топлива, возникают дополнительные условия для коррозии. Но хуже всего, если вода проникнет в топливопровод, а тут как раз ударят морозы, и она замерзнет, ​​закупорив топливную систему.