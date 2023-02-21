Как выбрать качественные шины для авто: признаки, что товар брать нельзя

Уже вскоре водителям придется снова переобувать свои автомобили из зимней резины в летнюю. В очередной раз встанет вопрос правильного выбора шин. К "обуви" на теплый сезон требования особые, ведь летом средняя скорость передвижения растет. Поэтому важно знать, как выбрать качественные летние шины.

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OBOZREVATEL собрал несколько профессиональных советов, как не ошибиться. И на что обратить внимание, покупая летнюю резину.

Осмотрите шины на предмет трещин

Даже если вы приобретаете новую резину, непременно осмотрите каждую шину на наличие на ней трещин. Если вы берете бывший в употреблении вариант, проверьте также глубину протектора. Если он стерся практически полностью, лучше отказаться от покупки.

Покупаете набор подержанной резины – сравните их состояние

Если шины использовались на автомобиле с проблемным развалом-схождением, они стирались в процессе работы неравномерно. И это тоже можно заметить при тщательном осмотре. Те, которые будут иметь сильные следы износа, покупать не следует.

Откажитесь от идеи покупать восстановленную резину

Восстановленные покрышки выглядят практически как новые, но имеют один недостаток – вы не можете быть уверены в качестве каркаса, на который наварили новую резину. Также они тяжелее оригинальных, что может плохо сказаться на разгоне и плавности хода авто. Поэтому при прочих равных лучше купить подержанные шины в хорошем состоянии.

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