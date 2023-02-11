Как подготовить авто к весне: что нужно обязательно сделать

Вскоре пройдет последний месяц зимы, и водителям уже следует задуматься над тем, как подготовить автомобиль к весне. Конечно, первое, о чем обычно вспоминают – это замена резины. Однако следует также проверить аккумулятор, двигатель и подвеску.

Видео дня

Последствия зимнего непогоды и низких температур могут быть неожиданными для транспортного средства. Как правильно подготовить автомобиль к весеннему сезону, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кузов

Осадки, влага, соль, реагенты оказывают негативное влияние на автомобиль. Это даже может привести к коррозии, ведь когда в царапинах и на уязвимых местах накапливается грязь и соль, металл начинает ржаветь.

Итак, прежде всего, очистите днище кузова от зимних реагентов. Вымойте также салон и багажник. Поврежденные места эксперты советуют покрыть антикоррозионными средствами и подкрасить сколы и трещины.

Аккумулятор

Зимой на аккумулятор идет большая нагрузка, что объясняется затрудненным запуском двигателя и постоянной работой обогревателя. Следите, чтобы аккумулятор был заряжен и стабильно работал с наступлением весны.

Также рекомендуют оценить клеммы аккумулятора на наличие окисления.

Двигатель

Обязательно проверьте исправность двигателя. Зимой под капотом происходят резкие температурные колебания от –30 до +95°C. Поэтому следует осмотреть пластиковые и резиновые детали двигателя.

Нельзя допускать, чтобы соединения потеряли герметичность, ведь это приведет к утечке антифриза и масла.

Тормозная система

Водителям нужно убедиться, не появились ли на тормозных шлангах трещины. Если да – их следует обязательно заменить.

Обратите внимание на уровень тормозной жидкости в бачке.

Кондиционер

Лучше заранее подготовить кондиционер к теплому сезону. При необходимости замените фильтры и очистите систему.

Диагностика подвески

Проверяя детали подвески, следует обратить внимание на:

– настройку рулевых тяг

– состояние амортизаторов

– состояние сайлент-блоков

– состояние других деталей подвески.

На резиновых элементах могут появиться трещины и разрывы. Произведите профилактическую смазку для подвижных соединений подвески.

Кроме того, следует проверить и отрегулировать развал-схождение.

Резина

Резину нужно менять вовремя. Обычно рекомендуется это делать, когда средняя температура составляет +5°C.

Особенностью зимней резины является то, что ее сцепные качества утрачиваются, когда весной температура становится плюсовой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько будет стоить техосмотр в 2023 году и для кого он будет обязательным.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.