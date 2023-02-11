Как подготовить авто к весне: что нужно обязательно сделать
Вскоре пройдет последний месяц зимы, и водителям уже следует задуматься над тем, как подготовить автомобиль к весне. Конечно, первое, о чем обычно вспоминают – это замена резины. Однако следует также проверить аккумулятор, двигатель и подвеску.
Последствия зимнего непогоды и низких температур могут быть неожиданными для транспортного средства. Как правильно подготовить автомобиль к весеннему сезону, читайте в материале OBOZREVATEL.
Кузов
Осадки, влага, соль, реагенты оказывают негативное влияние на автомобиль. Это даже может привести к коррозии, ведь когда в царапинах и на уязвимых местах накапливается грязь и соль, металл начинает ржаветь.
Итак, прежде всего, очистите днище кузова от зимних реагентов. Вымойте также салон и багажник. Поврежденные места эксперты советуют покрыть антикоррозионными средствами и подкрасить сколы и трещины.
Аккумулятор
Зимой на аккумулятор идет большая нагрузка, что объясняется затрудненным запуском двигателя и постоянной работой обогревателя. Следите, чтобы аккумулятор был заряжен и стабильно работал с наступлением весны.
Также рекомендуют оценить клеммы аккумулятора на наличие окисления.
Двигатель
Обязательно проверьте исправность двигателя. Зимой под капотом происходят резкие температурные колебания от –30 до +95°C. Поэтому следует осмотреть пластиковые и резиновые детали двигателя.
Нельзя допускать, чтобы соединения потеряли герметичность, ведь это приведет к утечке антифриза и масла.
Тормозная система
Водителям нужно убедиться, не появились ли на тормозных шлангах трещины. Если да – их следует обязательно заменить.
Обратите внимание на уровень тормозной жидкости в бачке.
Кондиционер
Лучше заранее подготовить кондиционер к теплому сезону. При необходимости замените фильтры и очистите систему.
Диагностика подвески
Проверяя детали подвески, следует обратить внимание на:
– настройку рулевых тяг
– состояние амортизаторов
– состояние сайлент-блоков
– состояние других деталей подвески.
На резиновых элементах могут появиться трещины и разрывы. Произведите профилактическую смазку для подвижных соединений подвески.
Кроме того, следует проверить и отрегулировать развал-схождение.
Резина
Резину нужно менять вовремя. Обычно рекомендуется это делать, когда средняя температура составляет +5°C.
Особенностью зимней резины является то, что ее сцепные качества утрачиваются, когда весной температура становится плюсовой.
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