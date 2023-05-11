Как убрать царапины на лобовом стекле авто: может сделать каждый водитель

Лобовое стекло, пожалуй, самое важное окно в автомобиле. Именно оно обеспечивает водителю осмотр дороги. И любые загрязнения или дефекты стекла могут ухудшить этот обзор и создать опасность для дорожного движения. Одним из самых распространенных дефектов являются царапины.

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Возникают они просто. Впрочем, с неглубокими царапинами бороться тоже довольно несложно. Здесь поможет обычная полировка. OBOZREVATEL рассказывает, как самостоятельно отполировать лобовое стекло автомобиля.

Для этого понадобится полироль, который можно приобрести в любом автомагазине. Впрочем, выбирать первый попавшийся автомобильный полироль не стоит. Вам понадобится только средство, специально предназначенное для стекла. Наносить его нужно при помощи специальных полировальных салфеток – обычная ткань для этого не подойдет.

Как правильно наносить полироль на лобовое стекло

Сначала небольшое количество средства наносят на салфетку – капать им на стекло не надо. Далее смоченной салфеткой обрабатывают всю поверхность окна и с наружной стороны, и с внутренней. Полироль должен лечь на стекло ровным слоем. После этого нужно дать средству высохнуть. Когда оно перестанет быть блестящим, можно переходить ко второму этапу.

Теперь уже сухой и чистой полировальной салфеткой протирают стекло, снимая остатки полироля. В результате стекло должно стать блестящим, а средство проникнуть в мелкие царапины и устранить их.

Конечно, серьезные дефекты таким образом не уберешь. Если царапины глубоки и очень заметны, это повод обратиться к профессиональному механику.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о способе устранить царапины на крашеных частях машины.

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