Как сделать холодильник в бардачке авто: секрет опытных водителей

Летом во время поездок на авто, особенно длительных, так хочется иметь под рукой бутылку холодной воды или еще что-нибудь, что позволит водителю охладиться. Ведь машина, даже с включенным кондиционером, нагревается, и жара истощает.

Видео дня

Как узнал OBOZREVATEL, импровизированный холодильник для разных предметов, в частности напитков, можно обустроить прямо в бардачке авто. Этот лайфхак известен не всем даже очень опытным водителям.

Если внимательно осмотреть бардачок, то можно заметить в нем небольшое отверстие. Оно предназначено для охлаждения этого отделения. Чтобы добиться этого, откройте заслонку бардачка и включите кондиционер. Уже в скором времени он станет прохладным внутри и сможет поддерживать температуру воды или каких-либо продуктов на приятном уровне. С мороженым он, конечно, не справится, но бутылку жидкости наверняка охладит.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как защитить салон автомобиля от жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.