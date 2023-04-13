Как сделать, чтобы коврики в авто не были мокрыми: простые способы

Излишняя влага в авто может приводить к негативным последствиям. И дело не только в запотевании лобового стекла. Повышенная влажность – основная причина образования грибка и плесени.

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Есть множество факторов, вызывающих появление влаги – от пролитой в салоне жидкости до капель дождя, проникших через открытое окно. Вытирать коврик следует регулярно. Как сделать, чтобы коврики в авто не были мокрыми – читайте в материале OBOZREVATEL.

Способ 1. Резиновая груша

Есть старые проверенные способы, которые помогут быстро удалить лишнюю влагу на ковриках. К примеру, можно использовать резиновую грушу. Она способна эффективно впитать в себя воду, при этом не испачкав водителя.

Способ 2. Газеты

Нет, вытирать лишнюю влагу газетами не нужно. Есть более эффективный лайфхак. Достаточно просто подложить развернутые листы газет под коврик. Бумага будет защищать ворсовое покрытие под днищем авто и снизит уровень влажности в салоне, впитывая воду. Но очень важно регулярно менять газеты, иначе существует риск того, что в салоне начнет размножаться грибок и появится неприятный запах.

Способ 3. Специальный коврик

Самое простое и действенное, что можно сделать – купить в магазине специальный коврик, который обладает влагопоглощающими свойствами. Такой коврик нужно периодически сушить, потому что объем воды, который он может впитать, очень ограничен.

Кстати, можно использовать интересный лайфхак с содой. Кроме очищающих и дезинфицирующих свойств, сода также известна как эффективный природный поглотитель влаги. Детальнее – читайте в материале.

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