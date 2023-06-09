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Как распознать авто-утопленника при покупке: главные признаки
При подтоплении больше всего страдает электрооборудование транспортного средства. Такие автомобили подвержены появлению коррозии, а внутренняя отделка может начать гнить.
Кроме того, есть ряд признаков, по которым можно понять, что автомобиль побывал в большой воде. Как распознать авто-утопленника при покупке, разбирался OBOZREVATEL.
Такие транспортные средства опасны прежде всего тем, что некоторые системы могут внезапно выйти из строя. Это, например:
- система зажигания;
- КПП;
- антиблокировочная система (ABS);
- ESP;
- кондиционер;
- электростеклоподъемники и т.д.
Кроме того, авто авто-утопленника можно распознать по следующим признакам:
- в фарах образуется конденсат, либо они начинают чрезмерно запотевать;
- в салоне есть запах или признаки плесени, есть грибок или ощущение сырости;
- под ковриками или под запасным колесом есть грязь (кстати, новые коврики в старом авто также должны насторожить);
- в салоне есть места со ржавчиной;
- есть разводы на внутренней обработке (образовались от того, что авто пытались отмыть после подтопления)
- наличие свежих следов на болтах крепления сидений (чтобы очистить и высушить салон, снимали кресла);
- в подкапотном пространстве есть странная грязь или даже мул;
- электрооборудование работает неисправно и нестабильно;
- постоянно включается и светится лампа Check Engine на щитке приборов.
Ранее OBOZREVATEL публиковал основные советы, что следует проверить в авто перед покупкой.
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