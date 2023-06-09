newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Как распознать авто-утопленника при покупке: главные признаки

Алина Милсент
Авто
1 минута
306
Как распознать авто-утопленника при покупке: главные признаки

При подтоплении больше всего страдает электрооборудование транспортного средства. Такие автомобили подвержены появлению коррозии, а внутренняя отделка может начать гнить.

Видео дня

Кроме того, есть ряд признаков, по которым можно понять, что автомобиль побывал в большой воде. Как распознать авто-утопленника при покупке, разбирался OBOZREVATEL.

Такие транспортные средства опасны прежде всего тем, что некоторые системы могут внезапно выйти из строя. Это, например:

  • система зажигания;
  • КПП;
  • антиблокировочная система (ABS);
  • ESP;
  • кондиционер;
  • электростеклоподъемники и т.д.

Кроме того, авто авто-утопленника можно распознать по следующим признакам:

  1. в фарах образуется конденсат, либо они начинают чрезмерно запотевать;
  2. в салоне есть запах или признаки плесени, есть грибок или ощущение сырости;
  3. под ковриками или под запасным колесом есть грязь (кстати, новые коврики в старом авто также должны насторожить);
  4. в салоне есть места со ржавчиной;
  5. есть разводы на внутренней обработке (образовались от того, что авто пытались отмыть после подтопления)
  6. наличие свежих следов на болтах крепления сидений (чтобы очистить и высушить салон, снимали кресла);
  7. в подкапотном пространстве есть странная грязь или даже мул;
  8. электрооборудование работает неисправно и нестабильно;
  9. постоянно включается и светится лампа Check Engine на щитке приборов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал основные советы, что следует проверить в авто перед покупкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.