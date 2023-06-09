Как распознать авто-утопленника при покупке: главные признаки

При подтоплении больше всего страдает электрооборудование транспортного средства. Такие автомобили подвержены появлению коррозии, а внутренняя отделка может начать гнить.

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Кроме того, есть ряд признаков, по которым можно понять, что автомобиль побывал в большой воде. Как распознать авто-утопленника при покупке, разбирался OBOZREVATEL.

Такие транспортные средства опасны прежде всего тем, что некоторые системы могут внезапно выйти из строя. Это, например:

система зажигания;

КПП;

антиблокировочная система (ABS);

ESP;

кондиционер;

электростеклоподъемники и т.д.

Кроме того, авто авто-утопленника можно распознать по следующим признакам:

в фарах образуется конденсат, либо они начинают чрезмерно запотевать; в салоне есть запах или признаки плесени, есть грибок или ощущение сырости; под ковриками или под запасным колесом есть грязь (кстати, новые коврики в старом авто также должны насторожить); в салоне есть места со ржавчиной; есть разводы на внутренней обработке (образовались от того, что авто пытались отмыть после подтопления) наличие свежих следов на болтах крепления сидений (чтобы очистить и высушить салон, снимали кресла); в подкапотном пространстве есть странная грязь или даже мул; электрооборудование работает неисправно и нестабильно; постоянно включается и светится лампа Check Engine на щитке приборов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал основные советы, что следует проверить в авто перед покупкой.

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