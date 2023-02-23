Как проверить авто перед покупкой: основные моменты

Рынок подержанных автомобилей в Украине не только не сокращается из-за войны, но и чувствует себя достаточно уверенно. Украинцы стали чаще покупать более дешевые машины с пробегом. Это неплохая идея, ведь позволяет сэкономить. Вот только нужно знать, как правильно выбрать подержанное авто, чтобы оно было в хорошем состоянии и покупка оправдалась.

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OBOZREATEL собрал несколько советов, как проверить машину перед покупкой. Они помогут выявить скрытые недостатки, которые не бросаются в глаза, но могут обернуться неприятностями в будущем. Вот что нужно делать, чтобы этого избежать.

Тщательно осмотрите машину снаружи на предмет царапин, следов ударов, ржавчины и других механических повреждений.

Проверьте, в каком состоянии шины. Они должны быть целыми, без трещин, протекторы на всех колесах должны иметь достаточную глубину и быть изношенными равномерно.

Загляните во все отсеки для технических жидкостей – масла, тормозной жидкости, охладителя. Добросовестный продавец заполняет их перед передачей авто покупателю.

Убедитесь, что световая и звуковая сигнализация исправны. Фары, поворотные сигналы, тормозные фонари – все должно быть в рабочем состоянии.

Так же должна быть исправна электрическая система. Здесь необходимо проверить аккумулятор, аудиосистему и другие компоненты.

Проверка двигателя, кроме прочего, должна включать в себя тест системы выпуска, наличие или отсутствие посторонних звуков при работе и дыма из выхлопной трубы.

Осмотреть нужно также тормозную систему, включая колодки и диски. Они должны быть исправны и действовать без сбоев.

Ремни безопасности и аварийные подушки также следует осмотреть и протестировать.

Специалисты не советуют покупать авто без тест-драйва. Вы должны почувствовать, как едет автомобиль и понять, будет ли вам комфортно за его рулем.

Перед принятием решения о покупке, попросите у предыдущего владельца документы о полной истории обслуживания и ремонта автомобиля. Убедитесь, что он не пережил масштабную реставрацию и за ним хорошо ухаживали. Также проверьте все данные о предыдущих владельцах, узнайте нюансы состояния документов на машину и стоимости ее страхования и обслуживания.

Бонус-совет – если у вас нет собственного опыта по проверке авто, вы всегда можете пригласить профессионального механика, который поможет вам со всеми нюансами.

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