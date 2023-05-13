Как правильно припарковать авто: поможет теннисный мячик

С парковкой возникает много проблем, особенно в больших городах. Увидев на стоянке или на подземном паркинге маленькое место между столбами и другими транспортными средствами, водителям приходится удваивать усилия, чтобы припарковать авто. Важно сделать это с большим мастерством, ведь есть высокий риск повредить не только свою машину, но и соседние. Один неловкий манер – и кузов в царапинах.

Видео дня

Но есть один интересный лайфхак, который поможет новичкам приобрести навыки парковки. Естественно, тренироваться следует в собственном гараже, чтобы потом, приобретя опыт, без проблем парковаться и на общественных стоянках, используя метод визуальной аналогии. Зачем для этого понадобится теннисный мячик, рассказало издание Sante Plus.

Нужно взять:

2 винта из нержавеющей стали среднего размера

легкий бытовой шнур (достаточно длинный, чтобы достигать от потолка вашего гаража до пола)

теннисный мяч

стремянку

ножницы.

Шаг 1. При парковке обратите внимание на приблизительное расположение лобового стекла по отношению к остальному гаражному пространству. Запомните его, сделайте визуальный маркер. Затем вывезите автомобиль и приступайте к работе.

Шаг 2. Прикрепите к потолку веревку. Ее длины должно хватать для того, чтобы теннисный мячик висел на уровне середины стекла авто. В одной руке держите конец веревки, а другой рукой сдвиньте мяч вверх, пока он не коснется лобового стекла. Чтобы упростить себе работу, можно воспользоваться стремянкой.

Шаг 3. Теперь завяжите нить вокруг ушка мяча и отрежьте оставшийся конец, чтобы мяч мог свободно висеть.

Так у вас будет ценный индикатор: при парковке медленно двигайтесь вперед, пока мяч не коснется лобового стекла. Мяч будет служить ориентиром и визуальным маркером, чтобы знать, когда нужно остановить автомобиль. Впоследствии вы сможете обрести определенные рефлексы: вы лучше будете оценивать глубину стоянки, касаясь мяча.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где лучше парковать авто возле гипермаркета и почему место имеет значение.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.