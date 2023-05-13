Как правильно припарковать авто: поможет теннисный мячик
С парковкой возникает много проблем, особенно в больших городах. Увидев на стоянке или на подземном паркинге маленькое место между столбами и другими транспортными средствами, водителям приходится удваивать усилия, чтобы припарковать авто. Важно сделать это с большим мастерством, ведь есть высокий риск повредить не только свою машину, но и соседние. Один неловкий манер – и кузов в царапинах.
Но есть один интересный лайфхак, который поможет новичкам приобрести навыки парковки. Естественно, тренироваться следует в собственном гараже, чтобы потом, приобретя опыт, без проблем парковаться и на общественных стоянках, используя метод визуальной аналогии. Зачем для этого понадобится теннисный мячик, рассказало издание Sante Plus.
Нужно взять:
- 2 винта из нержавеющей стали среднего размера
- легкий бытовой шнур (достаточно длинный, чтобы достигать от потолка вашего гаража до пола)
- теннисный мяч
- стремянку
- ножницы.
Шаг 1. При парковке обратите внимание на приблизительное расположение лобового стекла по отношению к остальному гаражному пространству. Запомните его, сделайте визуальный маркер. Затем вывезите автомобиль и приступайте к работе.
Шаг 2. Прикрепите к потолку веревку. Ее длины должно хватать для того, чтобы теннисный мячик висел на уровне середины стекла авто. В одной руке держите конец веревки, а другой рукой сдвиньте мяч вверх, пока он не коснется лобового стекла. Чтобы упростить себе работу, можно воспользоваться стремянкой.
Шаг 3. Теперь завяжите нить вокруг ушка мяча и отрежьте оставшийся конец, чтобы мяч мог свободно висеть.
Так у вас будет ценный индикатор: при парковке медленно двигайтесь вперед, пока мяч не коснется лобового стекла. Мяч будет служить ориентиром и визуальным маркером, чтобы знать, когда нужно остановить автомобиль. Впоследствии вы сможете обрести определенные рефлексы: вы лучше будете оценивать глубину стоянки, касаясь мяча.
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