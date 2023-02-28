Где лучше парковать авто возле гипермаркета: место имеет значение

Казалось бы, что может быть проще, чем парковаться возле гипермаркета. Как правило, парковки там огромные – останавливайся, где хочешь. Но на самом деле даже здесь есть определенные нюансы.

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OBOZREVATEL рассказывает о наиболее распространенной ошибке, которую совершают приезжающие на закупки водители. И объясняет, как делать выбор места рациональнее.

Как правило, большинство автовладельцев пытаются припарковать авто у входа в гипермаркет. Да, это удобно, когда вы выходите с покупками – дает возможность быстро загрузить все в машину и уехать. Но такой логикой пользуется большинство. В результате у входа возникает большое скопление машин, через которое все время пытаются протиснуться люди с тележками. А это значительно повышает риск контакта, который может повредить лакокрасочное покрытие машины. И за удобную, как вам кажется, парковку вам придется доплачивать через латание царапин.

Избежать этого можно, выбрав парковочное место подальше от входа. Это не столь неудобно, ведь вам не придется нести покупки в руках – их вы довезете до машины с помощью тележки, которую потом заберет работник гипермаркета. Поэтому пройтись несколько десятков метров не такая уж проблема по сравнению с вероятным ремонтом авто.

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