Как помыть кожаные сиденья в авто: что понадобится

Кожаная обивка на сидении – не только практичный, но и изысканный выбор. Кожа долговечна, устойчива к истиранию и механическим повреждениям. В отличие от ткани, она имеет более плотную структуру, которая не утончается от длительного трения.

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Кожаная обивка не впитывает пыль и неприятные запахи. Приятный бонус – презентабельный внешний вид. Кожаный салон смотрится очень дорого и элегантно. Единственный нюанс заключается в правильном очищении таких сидений, ведь они требуют бережного ухода и использования соответствующих средств. Эксперты собрали топ советов, которые помогут качественно и быстро очистить обивку.

Для мытья кожаных сидений вам понадобятся:

мягкие салфетки из микрофибры;

мягкое чистящее средство;

вода;

щетка или зубная щетка;

пылесос.

В первую очередь следует удалить грязь, пыль, мусор и крошки, пропылесосив салон. Используйте насадку-щетку, чтобы добраться до щелей и тесных мест.

Перед использованием любого моющего средства проверьте его на незаметном участке обивки, чтобы убедиться, что оно не повредит кожу и не обесцветит ее. Выберите продукт, специально разработанный для чистки кожаной обивки. Избегайте использования агрессивных химикатов или бытовых чистящих средств, поскольку они могут повредить материал.

Осторожно протрите сиденье смоченной в моющем растворе тканью из микрофибры. Для удаления стойких пятен можно использовать зубную щетку, но обратите внимание, что активное трение может поцарапать кожу.

После чистки вытрите излишки влаги чистой сухой тряпкой из микрофибры.

Некоторые эксперты советуют в конце нанести на сухие сиденья кондиционер для кожи, чтобы восстановить влажность и сохранить эластичность. Обязательно протрите остатки кондиционера сухой тканью. Это создаст своеобразный эффект полировки.

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