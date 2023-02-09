Как подготовить авто для выезда за границу: какие документы должны быть у водителя

В период военного положения в Украине действуют особые правила выезда за границу. Следует обязательно взять перечень документов, чтобы пересечь границу как можно скорее и не вызвать лишних вопросов у пограничников.

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Существуют отдельные правила для тех, кто решил пересечь границу на собственном или на чужом авто. В Министерстве внутренних дел рассказали детали.

Перечень документов

Если вы выезжаете за границу на собственном автомобиле, заранее соберите перечень необходимых документов.

Следует обязательно взять:

– водительское удостоверение

– свидетельство о регистрации транспортного средства на имя водителя или пассажира

– действующий договор международного страхования "Зеленая карта".

Также в МВД напоминают, что необходимо иметь опознавательный знак Украины на авто (UA). Обратите внимание, если этот знак находится на номере авто, дополнительно его размещать не обязательно.

Если вы управляете автомобилем, но не являетесь его владельцем, получите свидетельство о регистрации авто для выезда за границу В сервисный центр МВД нужно подать заявление от владельца транспортного средства, договор аренды или доверенности – и вам выдадут это свидетельство.

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