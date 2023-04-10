Должны знать все водители: нигде не записанные правила дорожного движения

Формально зафиксированные правила дорожного движения, которые должны знать все водители и сдавать по ним экзамен, чтобы получить права – это не полный перечень того, чем нужно руководствоваться на дороге. В хороших автошколах инструкторы рассказывают о пяти неписаных заповедях умелого водителя.

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OBOZREVATEL рассказывает об этих правилах. Их соблюдение помогает сделать передвижение по дорогам более безопасным и комфортным.

Водителю, который тянется в пробке, следует остановиться перед выездом на дорогу со двора. Так те, кто выезжают из двора, тоже смогут попасть в поток машин.

Сигналить водителю, который совершает ошибки на дороге не нужно. Это провоцирует излишний стресс и приводит к конфликтам.

Если вы остановились на светофоре со стрелкой и видите за собой водителя, который хочет повернуть направо, по возможности дайте ему немного пространства. Это облегчит прохождение перекрестка и снизит вероятность образования пробки.

Не стоит выезжать на перекресток, за которым образовалась пробка, даже если на светофоре горит зеленый сигнал. Это увеличивает риски на дороге.

Пешеходы, которые собираются переходить дорогу – сигнал для вежливого водителя снизить скорость заранее. Если тормозить прямо перед пешеходом, вы можете испугать его, а это сильно увеличивает вероятность несчастного случая.

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