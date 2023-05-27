Как избежать ослепления в авто: лайфхак с зеркалом заднего вида

Попасть в ДТП в темное время суток легче еще и потому, что в это время водителя может ослепить встречное или идущее сзади авто. Для этого был создан ближний свет, который не так сильно режет глаза и которым, согласно правилам нужно пользоваться во время встречного движения. Но есть еще определенные лайфхаки, которые помогают решить эту делему.

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OBOZREVATEL рассказывает о трюке с зеркалом заднего вида. Опытные водители пользуются им, чтобы не получить поток ослепительного света от идущего сзади транспорта.

Оказывается, у зеркала заднего вида есть так называемый "ночной режим". Переключиться на него можно с помощью рычага, расположенного в нижней его части. Нажатие этого рычага изменяет угол наклона зеркала на менее острый. В таком положении водитель продолжает видеть происходящее позади него, но свет не так режет глаза в случае прямого контакта.

Чтобы перевести зеркало обратно в дневной режим, нужно снова воспользоваться рычагом. Его необходимо просто нажать снизу вверх.

Также во избежание ослепления других водителей стоит отрегулировать фары своего авто. Их лучше направить несколько левее центральной продольной оси вашей машины. В таком случае они будут освещать нужный вам участок дороги, но при этом не будут направлены прямо на встречных водителей, что будет гораздо менее опасно во время движения.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список советов, что делать за рулем, чтобы вас не ослепило встречное авто.

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