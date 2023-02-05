Что делать, чтобы вас на дороге не ослепило другое авто: инструкция для водителя

Когда в Украине начали выключать уличное освещение, проблема ослепления на дороге фарами встречного авто возникла особенно остро. В полной темноте они кажутся еще ярче и режут глаза очень сильно. Даже ближний свет может оказаться слишком ярким. Поэтому важно знать, как оградить себя на дороге от ослепления.

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Издание Lifehacker собрало наиболее действенные и проверенные советы.

Действуйте на опережение

Когда вы видите, что вам навстречу едет автомобиль с ярко включенными фарами, по возможности снизьте скорость. Это даст вам немного больше пространства для адекватной реакции и маневра. Если вы двигаетесь по многополосной дороге, перестройтесь в крайнюю правую полосу – так вы отъедете от встречного авто как можно дальше. Чего ни в коем случае нельзя делать в такой ситуации, это мигать дальним светом в ответ. Этим вы делаете ситуацию в разы более опасной.

Посмотрите в сторону

Чтобы избежать ослепления, отведите взгляд от источника света. Не обязательно отвлекаться от дороги. Это еще и небезопасно. Но хотя бы не смотрите прямо на встречные фары. Куриная слепота, которую может вызвать такой зрительный контакт, может оказаться достаточно продолжительной. Попытайтесь просто смотреть на правый край дороги. Так вы будете держать обстановку под контролем посредством периферического зрения, и при этом избежите последствий для глаз.

Настройте зеркала заднего вида

Если дальний свет появился позади вашего автомобиля, воспользуйтесь функцией ночного режима, которая есть у ваших зеркал заднего вида. Сейчас его устанавливают практически на все машины, поэтому найдите информацию о своей модели. Этот режим не дает бликам слепить водителя.

Уклоняйтесь

Если вы можете свернуть таким образом, чтобы не пересекаться с ослепляющим источником света, лучше сделайте это. Пусть вы будете добираться до места дольше, зато будете в безопасности. Избегайте автомобилей с яркими огнями, едущих позади вас, и меняйте полосу движения, чтобы максимально избежать ослепления встречным транспортом.

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