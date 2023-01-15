Как ездить на авто, чтобы шины сохранились дольше: 5 главных правил

Часто водители сталкиваются с проблемой быстрого износа шин. В критических случаях их состояние ухудшается почти сразу после установки.

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Если ездить осторожно и не слишком резко давить на тормоз – покрышки прослужат подольше. OBOZREVATEL подобрал советы, которые помогут увеличить срок эксплуатации шин.

Топ-5 советов для водителей

Эксперты советуют обращать внимание на скорость и манеру вождения. Не следует внезапно набирать скорость и резко тормозить. Шины будут медленнее изнашиваться, если вы постараетесь избегать резких маневров.

Будьте осторожны на поворотах – не поворачивайте на высокой скорости. Это не только создаст аварийную ситуацию, но и окажет негативное влияние на покрышки.

Возьмите за привычку ездить аккуратно и осторожно. Объезжайте ямы, избегайте наезда на бордюры.

Не следует увлекаться дрифтингом, иначе шины скоро придется менять.

Перед сезонной сменой шин тщательно очистите их от грязи. Храните шины без диска вертикально, на ровной поверхности в прохладном месте. Кирпичный гараж подойдет идеально. Слишком низкие и высокие температуры окажут негативное влияние на резину. +15°C – оптимальный показатель.

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