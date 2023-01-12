Как выгодно продать авто и не попасться на 'крючок' бывалых покупателей, снижающих цену

Обычно автомобиль за свою жизнь сменяет несколько владельцев, поэтому рынок подержанных машин – штука оживленная и людей там можно встретить разных. Например, бывалых покупателей, которые научились лихо сбивать цену, лишая продавца прибыли. Так что вопрос, как не попасться во время продажи авто на приемчики этих людей, постоянно актуален.

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Издание "Топ жир" собрало несколько основных секретов. Продавая свое авто, обратите внимание, не попытаются ли с вами поступить схожим образом.

Быстро откликнуться на объявление

Если вы получили звонок от потенциального покупателя, едва разместив объявление, это повод насторожиться. "Профессиональные" покупатели мониторят соответствующие сайты постоянно и пытаются опередить других соискателей, особенно если продается действительно хорошая машина. Это не значит, что не следует отвечать на такой звонок, просто проявите дополнительное внимание к такому претенденту.

Убедить, что вы завысили цену

Это психологический трюк, который обращается к вашему чувству вины. Хитрый покупатель может попытаться вас убедить, что вы выставили слишком большую цену и никто ваш автомобиль за такие деньги не купит. Как и с любой другой провокацией, здесь важно не поддаваться эмоциям. Подождите, и вы увидите, что желающие найдутся, а сбивать стоимость нет нужды.

Привести с собой целую экспертную комиссию

Если психологическому давлению со стороны одного человека противостоять достаточно просто, то когда таких людей цела компания, задача становится значительно сложнее. Поэтому "профессиональные" покупатели могут привести с собой целую толпу якобы знатоков, которые будут искать в вашем авто недостатки и требовать за них скидку.

Предложить осмотр в знакомом автосервисе

Это еще одна схожая манипуляция, когда покупатель предлагает осмотреть авто в сервисе у своего знакомого механика. Противостоять авторитету человека в спецовке очень тяжело. Даже если вы точно знаете, что этот человек сгущает краски и придумывает несуществующие недостатки.

Что делать, чтобы избежать этих уловок?

Прежде всего, отслеживайте, не давит ли покупатель на ваши чувства, как на ту же вину. Также не ведитесь на мнимые авторитеты. Подробно изучите всю необходимую информацию, посоветуйтесь с друзьями, имеющими соответствующий опыт, обратитесь к специалистам, которым доверяете именно вы.

Ранее OBOZREVATEL давал советы покупателям, на что обратить внимание при покупке подержанного авто с рук.

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