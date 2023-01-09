Как быстро продать авто по высокой цене: советы владельцам

Каждый, кто хоть раз продавал авто, знает, как важно "не прогадать" с ценой. На подержанные авто сейчас высок спрос, поэтому к продаже следует подойти со всей ответственностью.

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Несколько полезных советов помогут продать автомобиль быстро и дорого. Почему важно подготовить моторный отсек и как правильно сформулированное объявление будет способствовать поиску покупателей, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как написать объявление

Огромное количество потенциальных покупателей отсеивается еще на этапе поиска предложений. Множество объявлений в поисковике остались незамеченными из-за неправильно сформулированного текста или размытого фото. Так что начнем с текста.

Напишите объявление четко и подробно. Пусть описание создаст полное представление об автомобиле. Кроме того, это поможет отсеять лишние звонки по уточняющим вопросам. Основные пункты следует прописать сразу.

Обязательно нужно указать:

– марку и модель авто

– год выпуска

– пробег авто

– объем двигателя

– тип топлива

– тип трансмиссии

– комплектацию.

Также укажите цену и возможность торга. Если у авто есть замененные детали – не скрывайте этого.

Как правильно сфотографировать авто на продажу

Четкое и качественное фото – важное условие, чтобы покупатель захотел связаться с вами. В сети много объявлений с изображениями нечеткого кузова или профиля авто.

Сделайте фото на профессиональную камеру или выберите на смартфоне самые высокие настройки снимка.

Сфотографируйте все: ракурсы кузова, моторный отсек, салон, приборную панель, багажник изнутри, колесные арки и т.д.

Выставляйте актуальные фото, а не те, которые были сделаны за несколько месяцев, а то и лет до момента продажи.

Генеральная уборка

Генеральную уборку авто лучше сделать перед фотографированием. Тщательно промойте кузов и салон, колесные арки, фары, отполируйте руль.

В салоне лучше провести химчистку. Подержанные чехлы следует постирать или вовсе снять. Не забудьте проверить багажник, бардачок и карманы в дверях на наличие мусора.

Покупатель обязательно заглянет под капот. Поэтому следует заблаговременно приготовить моторный отсек. Следует избавиться от трещин и разрывов в шлангах. Масляные пятна заставят покупателя сомневаться в том, насколько исправен двигатель в подержанном авто.

Устранение неисправностей

Чтобы продать автомобиль по конкурентной цене, позаботьтесь о деталях. Незначительные, на первый взгляд, нюансы могут дать покупателю повод "сбить" цену.

Итак, проверьте стеклоподъемники, габариты, сигнализирующие лампочки, подушки безопасности, замените стеклоочистители в случае их неисправности.

Устранив малейшие поводы к претензиям со стороны покупателя, можно продать авто дороже.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что не следует делать перед продажей подержанного авто.

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