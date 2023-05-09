Как быстро охладить салон авто без кондиционера: простой трюк

В жаркий день, как машину ни защищай, она все равно нагреется внутри, даже если будет стоять в тени. Запуск кондиционера может помочь охладить атмосферу, но на это понадобится некоторое время и перепад температур между улицей и машиной станет слишком большим. Чувствительным людям от такого может стать плохо. Лучше воспользоваться лайфхаком, который поможет обойтись без использования автомобильного климат-контроля и быстро сделать температуру в авто комфортной.

Видео дня

Как узнал OBOZREVATEL, на этот способом уйдет всего несколько минут и совсем немного усилий. Для охлаждения салона нужно будет использовать только силу сквозняка.

Чтобы быстро выпустить из машины перегретый воздух, необходимо опустить любое переднее стекло. А затем несколько раз открыть и закрыть заднюю дверцу. Это создаст естественный воздушный поток, буквально выдувающий жар наружу. Уже в скором времени атмосфера внутри авто станет достаточно комфортной для водителя и пассажиров.

После этого можно будет спокойно трогаться. И пользоваться климат-контролем, которому не придется работать на полную мощность, чтобы обеспечить оптимальную температуру в салоне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как использовать ручку над водительским сиденьем в машине.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.