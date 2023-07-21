Еще один дешевый электрокар: запас хода 700 км и полный привод

Новый китайский Changan Qiyuan A07 – большой седан по доступной цене. На рынок электромобиль отправится совсем скоро. В пару к нему будет предложена и гибридная модификация.

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Детали публикует CarNewsChina. В длину китайский седан вытянулся на респектабельные 4905 мм. Колесная база в 2900 мм обеспечит достойный простор в салоне для пассажиров. Ширина равна 1910 мм, а высота составляет 1480 мм.

Дизайн можно назвать лаконичным, но не запоминающимся. Changan Qiyuan A07 похож на любой другой современный китайский электрокар.

В базовом электрическом исполнении модель получила один мотор мощностью 218 л.с. Полноприводный вариант оснащен двумя электродвигателями суммарной отдачей 258 л.с. Батарея емкостью 58 кВтч обеспечивает 515 км, а блок на 80 кВтч предлагает запас хода на уровне 710 км.

Гибридный седан получил бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 л мощностью 88 л.с., который работает в паре с 218-сильным электромотором. Цена Changan Qiyuan A07 – от $27 865.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, китайцы подготовили доступного соперника Tesla c выдающимися характеристиками.