Williams и Italdesign презентовали новую электрическую платформу

Британская инжиниринговая компания Williams Advanced Engineering и итальянское дизайн-ателье Italdesign будут совместно разрабатывать новую электрическую платформу.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Электрическая архитектура, получившая обозначение EVX, получит легкую несущую структуру из углепластика с интегрированными батарейными модулями, к которой будут присоединяться алюминиевые подрамники для шасси и других компонентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Модульная платформа предусмотрена для создания автомобилей любых типов, включая кроссоверы, седаны, кабриолеты и машины класса GT. Ее колесная база будет варьироваться от 2900 до 3100 мм. Покупатели смогут выбирать между задне- и полноприводным вариантом исполнения.

Разработкой батарейных модулей и электрической силовой установки занимаются специалисты Williams Advanced Engineering. Для EVX будут предусмотрены АКБ емкостью от 104 до 120 кВт. А электромоторы смогут развивать мощность порядка 1000 кВт (1360 л.с.). При необходимости на помощь электромотору придет бензогенератор мощностью 160 кВт (218 л.с.), что позволит увеличить запас хода до 1000 км.

Несмотря на то, что Williams Advanced Engineering в настоящее время не выпускает собственных электромобилей, она является поставщиком батарей для болидов Formula E, а также будет обеспечивать АКБ для "кузовной" электрической серии ETCR и гонок электрических внедорожников Extreme E.

В совместном проекте ателье Italdesign отведена роль создателя дизайна интерьера и экстерьера будущих электрических моделей.

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