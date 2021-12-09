VW инвестирует в развитие "зеленой" энергетики 40 млн евро

Сергей Иванов
Электромобили
1 минута
109
VW инвестирует в развитие 'зеленой' энергетики 40 млн евро

Volkswagen объявил о финансировании строительства ветряной электростанции на севере Швеции. До 2025 году немецкий концерн намерен инвестировать 40 млн евро на проекты в области возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках стратегии электрификации концерн намерен не только активно расширять модельную гамму, но и всячески способствовать развитию инфраструктуры. Строительство ветряной электростанции – самый крупный проект в этой области, финансируемый концерном VW. Комплекс ветрогенераторов будет расположен в шведском городе Шеллефтео, а реализацию проекта возьмет на себя компания Onshore Aldermyrberget AB. Предполагается, что комплекс сможет вырабатывать около 100 ГВтч электроэнергии, чего достаточно для питания 27 тысяч домашних хозяйств.

Видео дня
В рамках стратегии электрификации концерн намерен не только активно расширять модельную гамму, но и всячески способствовать развитию инфраструктуры

По данным VW, зарядка автомобилей, использующих только возобновляемые источники энергии, сокращает выбросы CO2 за весь срок службы вдвое, по сравнению с нынешним.

С долей рынка в 20% в Швеции VW является лидером в области электромобилей в стране, что объясняет, почему компания решила инвестировать в развитие ветряной электростанции именно там. Хотя это его самый крупный проект на сегодняшний день, концерн также участвует в строительстве солнечной электростанции в немецком Трамм-Гётене. В целом VW ожидает, что к 2025 году она будет участвовать еще примерно в 20 проектах по производству экологически чистой электроэнергии в Испании, Великобритании, Финляндии и других странах.

В целом Volkswagen ожидает, что его проекты будут генерировать в общей сложности 4 ТВтч дополнительной "зеленой" энергии, что позволит обеспечить годовое потребление более 600 тысяч домохозяйств.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen презентовал купеобразный электрокросс ID.5

ШвецияНовости автомираэлектромобиливозобновляемая энергияновостиавтоVolkswagen