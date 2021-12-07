Все автомобили Peugeot с 2030 года перейдут на электричество

Каждая новая модель Peugeot, выпущенная в Европе к 2030 году, будет только полностью электрической. Концерн Stellantis готовится к отказу от использования в своей продукции двигателей внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на генерального директора французской компании Линду Джексон. Однако, для других рынков в модельном ряду Peugeot сохраняться версии с ДВС.

"По мере того, как мы переходим к новым платформам, к 2030 году в Европе все наши модели будут электрическими, – комментирует Линда Джексон. – Но мы будет предлагать своим клиентам машины с ДВС на других рынках".

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Компания Peugeot, наряду с другими автопроизводителями, решила отказаться от использования машин с ДВС в Европе на 5 лет ранее запланированного срока. Напомним, что в ЕС подобная инициатива предусматривалась к 2035 году.

Другие бренды Stellantis ранее назвали даты, когда они планируют стать полностью электрическими, то есть они будут запускать только полностью электрические модели, включая DS (2026 г.), Alfa Romeo (2027 г.) и Opel/Vauxhall (2028 г.).

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес сказал, что к 2030 году Stellantis нацелена на более 70% продаж в Европе и более 40% в США на автомобили с низким уровнем выбросов, будь то электромобили или гибриды.

В середине текущего десятилетия концерн Stellantis намерен перейти на использование четырех унифицированных модульных платформ для всей своей продукции: STLA Small, Medium, Large и Frame (грузовики). Они ориентированы на электропривод, но для отдельных рынков и сегментов смогут использовать традиционные ДВС.

Актуальный модельный ряд Peugeot уже на 70% процентов электрифицирован, что означает, что в семействе есть либо полностью электрический, либо гибридный вариант. Из всего продуктового портфолио, только микролитражка Peugeot 108 и среднеразмерные внедорожник 5008, производство которых вскоре будет прекращено, не электрифицированы.

По словам Линды Джексон, к 2025 году весь модельный ряд будет электрифицирован. В частности, в 2024 году ожидается начало производство нового поколения полностью электрического кроссовера е-3008, который будет выпускаться на заводе Stellantis во французском городе Сошо.

В компании планировали, что на электрическую версию Peugeot 208 будет приходиться примерно 10-15% продаж, но публика благосклонно приняла новинку, и продажи версии е-208 уже достигли 20% от общего объема сбыта. Что же касается модели e-2008, то спрос немного ниже, так как покупатели рассматривают кроссовер для путешествий и пока изучают, сможет ли он в полной мере удовлетворить эту потребность.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot отпраздновала выпуск миллионного кроссовера 3008.