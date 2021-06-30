Volvo представил электрический кроссовер Concept Recharge

Шведская компания Volvo презентовала оригинальный Concept Recharge, демонстрирующий направление развития электромобилей нового поколения. Автомобиль представляет новую платформу и дизайн.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В рамках стратегии электрификации компания Volvo планирует к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей. Новая генерация машин будет использовать модульную платформу с большим тяговым аккумулятором. Поставщиком АКБ станет шведская компания Northvolt.

Видео дня

Первой моделью, которая получит новую платформу, станет флагманский кроссовер Volvo XC90 третьего поколения, который дебютирует в 2022 году. Своего рода прообразом новинки стал Concept Recharge. Облик концепта создан командой дизайнеров под руководством нового шеф-дизайнера Робина Пейджа.

Среди особенностей машины – большая колесная база, короткие свесы и почти вертикальная задняя панель кузова с характерными вертикальными фонарями в верхней части задних стоек. Минималистский дизайн передней части кузова подчеркивают фары в виде "молота Тора" и плоская панель вместо привычной облицовки радиатора, украшенная логотипом со светодиодной подсветкой.

Лаконичный интерьер выполнен в скандинавском стиле. Доступ в просторный салон с плоским полом обеспечивают распашные двери. Центральное место на передней панели занимает 15-дюймовый дисплей инфо-развлекательной системы с операционной системой Android Automotive.

Пастельные тона отделки, белые индивидуальные кресла, а также большая панорамная крыша создают приятную расслабляющую атмосферу.

Никаких технических данных о новинке компания не сообщает. По предварительной информации большая тяговая батарея позволит преодолеть без остановки порядка 800-1000 км. За безопасность будет отвечать комплекс систем, использующих для своей работы многочисленные сенсоры, радары и самый современный лидар от компании Luminar.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volvo начала производство первого электромобиля марки, а также подготовила для кроссовера Volvo XC60 новые гибридные модификации.