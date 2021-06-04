Владельцы EV ездят больше, чем обладатели машин с ДВС: результаты исследований

Специалисты европейского аналитического агентства провели по заказу компании Nissan исследование среднегодового пробега автомобилей с традиционными ДВС и электрокаров. Оказалось, что в среднем пользователи "электричек" преодолевают на 630 км больше, чем владельцы машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Результаты впечатляют, поскольку они показывают, что опасения по поводу дальности пробега не могут служить фактором отказа от владения электромобилем (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это исследование подтверждает, что вождение на электромобиле – это не только разумный вариант, благоприятный для окружающей среды, но и интересный, увлекательный и удобный выбор для владельцев", – говорит Арно Шарпантье, вице-президент по продуктовой стратегии Nissan Europe. "Неудивительно, что люди теперь ездят на электромобилях дальше, чем на автомобилях с ДВС. Мы уверены, что с появлением новых электромобилей, развеивающих мифы и опасения по поводу дальности пробега скоро уйдут в прошлое".

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Исследование показало, что владельцы автомобилей с ДВС проезжают в среднем 13600 км в год, а владельцы электромобилей – 14 300 км. Например, больше всех пользуются электромобилями итальянцы, в среднем проезжая более 15 тысяч км в год, а также голландцы (более 14 800 км).

Еще одним из наиболее часто встречающихся опасений, удерживающих людей от приобретения электромобилей – беспокойство по поводу инфраструктуры зарядки. Однако исследование показало, что 69% владельцев EV довольны существующей инфраструктурой, а 70% заявили, что их пробег оказался больше, чем они ожидали. При этом среди владельцев машин с ДВС 58% назвали инфраструктуру главной причиной отказа от EV.

По мере того, как все больше водителей переходят на электромобили в Европе, инфраструктура будет становиться все более загруженной. Однако в то же время по мере роста рынка будет увеличиваться и доступность зарядных устройств.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan назвала цены на электрический кроссовер Ariya.