Mercedes-Benz рассказал о EQB для европейского рынка

Немецкая компания Mercedes-Benz представила электрический кроссовер MQB еще в апреле нынешнего года на автошоу в Китае. Теперь пришла очередь европейской спецификации новинки, которая будет предложена в двух исполнениях.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стремительное расширение гаммы электрокаров с трехлучевой звездой на капоте продолжается. Весной на выставке в Шанхае немецкий концерн показал версию EQB 350 4Matic, которая будет выпускаться совместным предприятием Beijing Benz Automotive Co. в Пекине.

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Для Европы компания подготовила сразу две модификации – EQB 350 4Matic (292 л.с., 520 Нм) и "младшую" версию EQB 300 4Matic (228 л.с., 390 Нм). Оба кроссовера оснащены тяговым аккумулятором емкостью 66,5 кВтч, который позволит преодолеть без остановки до 419 км по циклу WLTP. Зарядка на быстрой станции мощностью 100 кВт от 10 до 80% емкости займет чуть более получаса, а от сети на 11 кВт — 5 ч 45 минут. На разгон от 0 до 100 км/ч электрокарам потребуется 8 и 6,2 секунды соответственно, а вот максимальная скорость у обоих ограничена на отметке 160 км/ч.

Автомобиль будет доступен как в 5-, так и в 7-местной конфигурации салона. Покупателям предложат три пакета оснащения: Advanced, Advanced Plus и Premium. В топовом исполнении новинка получит панорамную крышу, систему кругового обзора и высококачественную аудиосистему Burmester.

Также можно будет заказать дизайн-пакет Electric Art с двухцветными 18-дюймовыми дисками, особым оформление салона с использованием искусственной кожи Artico и ткани Cupertino. "Приветственная" версия Edition 1 получит 20-дюймовые диски AMG цвета меди, дизайн-пакеты Night и AMG, а также особую отделку интерьера с синими вставками и кожей Neva Grey.

Для европейского рынка электрокара будут собирать на заводе в венгерском Кечкемете. У дилеров новинка ожидается в конце нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила электрический седан EQE.