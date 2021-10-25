В Украине построят завод по выпуску электрогрузовиков Coolon

Молодой стартап Coolon Motors из Кривого Рога намерен организовать серийное производство в Украине коммерческой модели электрического грузовика собственной конструкции. Для этих целей энтузиасты намерены построить в 2023 году завод с годовым объемом производства 5-10 тысяч грузовиков на электротяге.

Об этом рассказал руководитель проекта Виталий Брызгалов в эфире ТСН. Электромобиль Coolon является собственной разработкой команды энтузиастов. "Каждая деталь этого автомобиля, насколько это было возможно, была изготовлена самостоятельно или силами предприятий Украины", – рассказывает Виталий.

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По словам создателей, на сегодняшний день в мире не существует аналогов отечественной разработки. Расчеты показывают, что стоимость электроэнергии на эксплуатацию Coolon за месяц составят $55, а аналогичный автомобиль с ДВС обойдется пользователю в $400.

В основе конструкции лежит модульная пространственная рама, на которой располагается удобная кабина с большой площадью остекления для лучшей обзорности. Клиентам будут предложены три варианта кузова типа фургон, а также три бортовые модификации. С учетом индивидуального подхода к потребностям каждого заказчика, в Coolon могут предложить индивидуальный вариант комплектации и монтаж специализированных надстроек.

Пространство между осями занимает литий-железо-фосфатный аккумулятор, емкость которого будет варьироваться от потребностей заказчика: 30, 40, 50 или 60 кВтч. Также покупатель сможет выбирать между передним или полным приводом, а суммарная мощность силового агрегата может достигать 120 кВт. Автомобиль сможет развивать скорость до 90 км/ч, а запас в зависимости от АКБ составит от 150 до 300 км. Ориентировочная стоимость электрического грузовика Coolon – $16-24 тысячи.

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