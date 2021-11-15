В США дебютировал китайский электропикап Kandi

Американское подразделение китайской компании Kandi Technologies Group – Kandi America представило электрический пикап K32. Автомобиль не предназначен для использования на обычных дорогах, но вполне подойдет для закрытых территорий и пляжей.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка является уже третьей моделью от Kandi. В прошлом году компания презентовала бюджетные модели K23 и K27 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Внешне Kandi K32 представляет собой пикап со сдвоенной кабиной, большим дорожным просветом, выразительными крыльями и крупной грузовой площадкой. При длине 5436 мм он крупнее популярного пикапа Ford Ranger, который, по всей видимости, стал источником вдохновения китайских дизайнеров.

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Автомобиль получил 17-дюймовые диски с резиной размерностью 265/65, кроме того, для модели предлагается широкий набор аксессуаров, включая дополнительные фары на крыше, лебедку, защитный каркас и т.д.

Несмотря на агрессивную внешность, K32 относится к транспортным средствам категории Off-Road UTV, которые нельзя эксплуатировать на обычных дорогах. В движение автомобиль приводит два электромотора суммарной мощностью 29 л.с., а привод осуществляется на все колеса. Пикап способен развивать 105 км/ч. K32 доступен в двух вариантах с батареей на 20,7 кВт и 50 кВт. В первом случае запас хода составляет 97 км, во втором – 241 км.

В салоне достаточно просторно. На торпеде есть 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и цифровой дисплей шкалы приборов. Также автомобиль укомплектован двумя подушками безопасности, камерой заднего вида, ABS и EBD.

Базовую версию пикапа K32 оценили в $27 699 без учета государственной субсидии. Топовая версия обойдется в $34 499. Kandi America предлагает гарантию на 3 года, или 58 тысяч км пробега и 5 лет, или 48 тысяч км пробега на литий-ионную батарею. K32 будет продаваться через сеть магазинов Powersports, а первые экземпляры обещают в начале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford готова перевести все авто на электричество.