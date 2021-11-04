Ford готов перевести все авто на электричество

Американская компания Ford представила на выставке тюнинга и аксессуаров SEMA-2021 "электромотор в ящике" – силовой агрегат, который может купить и установить на свое авто любой желающий. В качестве примера использования такого мотора компания показала рестомод F-100 Eluminator Concept.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Концептуальный пикап F-100 Eluminator создан на базе классической модели F-100 1978 года. Автомобиль оснащен полным приводом и двумя мощными электромоторами, которые уже используется на серийном кроссовере Mustang Mach-E GT Performance Edition 2021 года.

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Суммарная мощность концепта достигает 480 л.с. Над созданием концепта работали специалисты подразделения Ford Performance Parts. Eluminator – первый представитель так называемых "моторов в ящике" – двигателей, которые предлагаются для тюнинговых компаний и отдельных энтузиастов для самостоятельной установки.

В создании пикапа принимали участие компания MLe Racecars, а шасси модернизировала фирма Roadster Shop. Машина окрашена в особый оттенок серого цвета Avalanche Grey с медными акцентами Cerakote Copper. Автомобиль получил изготовленные на заказ фирмой Forgeline алюминиевыми 19-дюймовыми дисками, которые "обули" в скоростные шины Michelin Latitude Sport размерностью 275/45.

Работу над экстерьером выполнили специалисты Brand X Customs. За создание уникального интерьера отвечали мастера JJR Fabrication, которые создали оригинальную алюминиевую приборную панель, а кожаную отделку цвета авокадо подготовили для машины MDM Upholstery.

Приобрести электромотор Eluminator может любой желающий у авторизованного дилера Ford или онлайн на сайте Ford Performance Parts. Двигатель оценили в $3900. Он развивает мощность 281 л.с., а крутящий момент достигает 430 Нм. Eluminator сертифицирован во всех 50 американских штатах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Chevrolet представила самый мощный в своей истории "мотор в ящике". Атмосферный V8 имеет объем 10348 см3. Он развивает внушительную мощность 1004 л.с., а крутящий момент достигает 1188 Нм.