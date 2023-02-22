В Китае стартовали продажи нового электропикапа Radar

Китайский многонациональный холдинг Geely продолжает экспансию на рынке электромобилей. Созданный в прошлом году бренд Radar начал продажи первой модели – пикапа RD6.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Презентация первенца нового бренда Radar состоялась летом прошлого года. Модель RD6 станет первой в линейке пикапов и внедорожников на электротяге, которые компания намерена предложить покупателям в ближайшее время. Первоначально электромобили марки будут предлагаться в Китае, но в планах компании в недалеком будущем выйти с этим брендом на рынки других стран.

По своим размерам пикап RD6 уступает более крупным Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV или Ram 1500 REV. Наиболее близким конкурентом является Hyundai Santa Cruz, но у корейского пикапа пока нет электрической версии.

Radar RD6 имеет в своем арсенале три варианта тяговых батарей емкостью 63, 86 и 100 кВтч, которые обеспечивают питания для электромотора. Он развивает мощность 200 кВт (272 л.с.), а крутящий момент достигает 384 Нм. Независимо от версии, все пикапы будут иметь в стандартной комплектации разъем V2L для подзарядки от обычной сети на 220В. Он также позволяет подключать к машине внешнее оборудование и аксессуары.

Версия с батареей на 100 кВтч позволит проехать без остановки свыше 630 км, батарея на 86 кВтч хватит для преодоления расстояния в 550 км, ну а самой маленькой АКБ хватит на дистанцию в 400 км.

На сегодня у компании Radar насчитывается 52 шоу-рума и 24 фирменных центра в 50 городах Китая, где уже начали продавать пикапы RD6. До конца года компания планирует пополнить продуктовое портфолио еще одной новинкой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely представила электрокар с рекордным пробегом.