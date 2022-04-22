В Европе стартуют продажи китайского электрокара Xpeng P5

Китайская компания Xpeng анонсировала цены и спецификации на свой полностью электрический седан Р5. Продажи стартуют в Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Электрический седан Xpeng P5 уже продается на китайском рынке, а теперь его смогут приобрести жители ряда европейских стран.

Автомобиль имеет в своем арсенале батарею емкостью 66 кВтч, которая обеспечивает энергией единственный 211-сильный электромотор. По данным производителя, на разгон от 0 до 100 км/ч седану потребуется 7,5 секунды, но гораздо более важным является солидный запас хода – 465 км по циклу WLTP.

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Для питания батареи используется зарядное устройство мощностью 11 кВт и разъем CCS2. На скоростной зарядной станции мощностью 70 кВт электромобиль может зарядить батарею от 30 до 80% емкости за 36 минут. Кроме того, Xpeng P5 может использоваться в качестве источника электроэнергии для подключения внешних устройств.

В Швеции электромобиль обойдется дороже всего – 550 тысяч шведских крон ($57667), а меньше других заплатят в Норвегии, где автомобиль оценили в 380 тысяч норвежских крон ($42504).

Все седаны P5 для европейского рынка получила в базовой комплектации фирменную систему полуавтоматического управления XPILOT 2.5, которая использует для своей работы 5 радаров, 12 ультразвуковых сенсоров и 9 камер. В систему входят адаптивный круиз-контроль, функцию поддержания движения в полосе, систему контроля за прохождением поворотов и помощи на парковке.

В салоне P5 расположились 12,3-дюймовая шкала приборов, большой 15,6-дюймовый сенсорный экран инфо-развлекательной системы с доступом к онлайн сервисам и обновлению "по воздуху", панорамная крыша с электроприводом шторок, подогрев передних и задних сидений, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, система контроля за давлением в шинах и помощи при движении на спуске.

Европейским покупателям будут предложены три цвета кузова и два варианта отделки салона. Зарезервировать свой экземпляр электромобиля можно непосредственно на сайте компании.

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