Tesla путает светофор с Луной: видео вызвало живой интерес

Автомобили Tesla постяонно попадают в курьезные ситуации, например, не всегда способные отличить светофор от других объектов. Ранее мы уже рассказывали, что Tesla Model 3 воспринимала развивающийся флаг АЗС СООР, как красный и желтый сигнал светофора. Теперь выявилось, что Луна для Tesla также напоминает светофор.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал пользователь Джордан Нельсон. Автолюбитель опубликовал видео, на котором видно, что во время движения бортовой компьютер воспринимает Луну, как желты сигнал светофора и хочет затормозить авто.

Видео уже набрало свыше 900 тысяч просмотров и большое количество комментариев.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD