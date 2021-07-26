Tesla путает светофор с Луной: видео вызвало живой интерес

Автомобили Tesla постяонно попадают в курьезные ситуации, например, не всегда способные отличить светофор от других объектов. Ранее мы уже рассказывали, что Tesla Model 3 воспринимала развивающийся флаг АЗС СООР, как красный и желтый сигнал светофора. Теперь выявилось, что Луна для Tesla также напоминает светофор.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал пользователь Джордан Нельсон. Автолюбитель опубликовал видео, на котором видно, что во время движения бортовой компьютер воспринимает Луну, как желты сигнал светофора и хочет затормозить авто.

Видео дня

Видео уже набрало свыше 900 тысяч просмотров и большое количество комментариев.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Стоит отметить, что система автопилота Tesla постоянно подвергается критике за те или иные неполадки, которые могут привести к ДТП. Например, весной нынешнего года автопилоты Tesla попали под расследование NHTSA, когда в ДТП в Детройте два человека получили тяжелые травмы в результате автокатастрофы. Ранее Tesla подверглась критике со стороны NHTSA за неспособность системе автопилота должным контролировать водителей, чтобы убедиться, что они следят за ситуацией на дороге. NTSB, который расследует аварии и дает рекомендации, также раскритиковал Tesla за то, что она позволила системе работать на дорогах, с которыми она не справляется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 10-месячный ребенок обновил программное обеспечение Tesla своей матери на $10 тысяч.