Hyundai наращивает продажи электромобилей в Европе

Электромобили становятся все более популярными, а компании, например, Hyundai активно разрабатывают перспективные модели. В частности, огромный интерес у покупателей вызвала модель Ioniq 5, созданная на полностью электрической платформе. По итогам первых двух месяцев года 20% автомобилей, реализованных компания Hyundai в Европе имели электрический привод.

Об этом сообщает Korea Times. По данным производителя, 11532 из 57842 всех Hyundai, проданных компанией в Европе, оснащены электроприводом. Особенно это впечатляет, если учесть, что в продуктовом портфолио бренда только три электрических модели – Ioniq 5, Kona Electric и Ioniq Electric. Интересно, что 4 года назад общая доля продаж электромобилей марки составила всего 2 процента.

В соответствии со стратегией развития, компании Hyundai намерена увеличить производство электромобилей к 2026 году до 270 тысяч экземпляров, а к 2030-му – до 480 тысяч. Также производитель планирует увеличить продажи EV с нынешних 20% до 69% к 2030 году. В частности, в компании хотят увеличить процент продаж электромобилей на американском рынке до 58%, а на родном корейском – до 36%. К 2035 году корейский автопроизводитель намерен полностью отказаться от машин с ДВС на европейском рынке.

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По мнению аналитиков, бум на электромобили в Европе объясняется небольшим среднесуточным пробегом, которые не требует наличия батарей большой емкости.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобиль Ioniq 5 стал "Автомобилем 2022 года" в Германии.

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