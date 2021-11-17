Семейство суперкаров Porsche Taycan пополнила версия GTS

На автошоу в Лос-Анджелесе компания Porsche презентовала несколько ярких новинок, включая версию Taycan GTS. Электрический суперкар будет доступен в двух кузовах – седан и универсал Sport Turismo.

Ою этом сообщает пресс-служба производителя. GTS расшифровывается как Gran Turismo Sport. Начиная с Porsche 904 Carrera GTS 1963 года, эти три буквы имеют особое значение для поклонников Porsche. Теперь в каждом модельном ряду Porsche есть модификация GTS.

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Версия GTS занимает место между Taycan 4S и Taycan Turbo. Новинка имеет полный привод с двумя электромоторами, которые выдают "на-гора" 517 л.с., а при активации системы Launch Control мощность можно увеличить до 598 л.с. На разгон до "сотни" GTS требуется 3,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Но самое главное, что модификация GTS первой в семействе получила новую программу управления системой распределения энергии, которая позволила заметно снизить энергопотребление и повысить эффективность. В результате тяговой батареи емкостью 83,7 кВтч должно хватить на 504 км по циклу WLTP.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo станет третьей кузовной разновидностью модели. От "внедорожного" универсал Cross Turismo новинка отличается кузовом без защитного обвесаи рейлингов на крыше, а дорожный просвет уменьшили со 146 до 128 мм. Объем багажника в зависимости от положения заднего дивана варьируется от 446 до 1212 л.

В списке опций появилась панорамная крыша Sunshine Control с электрохромным стеклом из 9 сегментов. Электроника позволяет менять степень прозрачности как всей крыши, так и отдельных элементов.

Для версии GTS подготовили собственные настройки адаптивной пневмоподвески PASM, а также сделали более "сочным" звучание системы Porsche Electric Sport Sound. В экстерьере присутствуют многочисленные черные детали, включая спойлер, корпусы зеркал и оклады боковых окон.

Интерьер оформлен в темных тонах. Для отделки используется комбинация черной кожи и алькантары, а подголовники украшены красной декоративной вышивкой GTS. Подчеркнуть спортивный характер модели призваны красные ремни безопасности.

Первые автомобили поступят в дилерскую сеть Porsche в Украине весной 2022 года. Стоимость Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo начинается от 3581690 и 3609005 грн соответственно.

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