Уникальный Porsche 911 GT3 посвятили победителю Ле-Мана

Немецкая компания Porsche представила уникальный экземпляр Porsche 911 GT3, созданный по заказу итальянского гонщика и победителя гонки в Ле-Мане. На создание автомобиля ушло три года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый GT3 получил особую ливрею в честь гоночного Porsche 956, который в 1985 году победил в своем классе в изнурительном 24-часовом марафоне во Франции.

Одним из гонщиков этого болида был Паоло Барилла, который вместе с немецкими спортсменами Клаусом Людвигом и Луи Крагесом проехали 374 круга Circuit de la Sarthe, оставив позади остальных соперников.

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Паоло Барилла, который также выступал за команду Minardi F1 в сезонах 1989 и 1990 годов, терпеливо ждал 3 года, чтобы получить ключи от своего уникального 911 GT3. Все это время он был руководителем проекта сборки, тесно сотрудничая с Porsche Exclusive Manufaktur и дизайнерским отделом Style Porsche.

Уникальный спорткар из Цуффенхаузена, выполненный в цвете Summer Yellow с белыми и черными вставками, с гордостью несет гоночный номер 7, как на оригинальной машине 1985 года.

Среди особенностей модели – заднее антикрыло оригинальной форма, а также разноцветные колесные диски. В салоне появились уникальные рычаг переключения коробки передач, фирменный декор и схема трассы Ле-Мана, вышитая желтыми нитками на подголовниках.

Автомобиль стал прекрасным подарком к 60-летию Паоло Бариллы. Стоимость проекта сохранили в тайне.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche и Manthey Team создали специальную версию купе 911.