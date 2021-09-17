Прощай, Tesla: Lucid Air Dream Edition обошел Model S по запасу хода

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) подтвердила данные об экономичности и дальности хода электрического седана Lucid Air. Версия Dream Edition Range способна преодолеть без подзарядки 520 миль (837 км), что на 115 миль (185 км) больше, чем Tesla Model S Long Range.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Электрический седан расходует на 100 миль всего 27 кВтч электроэнергии, что эквивалентно расходу топлива 1,9 л/100 км.

Lucid Air Dream Edition Range оснащен 19-дюймовыми дисками. На 21-дюймовых запас хода почти на 40 миль (63 км) меньше, но даже этот результат лучше показателей самой "дальнобойной" версии Tesla Model S.

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Версия Dream Edition Range оснащена силовым агрегатом с двумя электромоторами суммарной мощностью 1125 сил. Всего компания Lucid Air предлагает 5 различных вариантов своего электрического седана. Все они используют бортовую сеть на 900 В, способны за 20 минут зарядиться для преодоления следующих 300 миль (483 км) и позволяют использовать машину в качестве внешнего источника питания для домохозяйства или других потребителей электроэнергии.

На разгон до 96 км/ч седану потребуется не более 2,5 секунд, а расстояние в четверть мили автомобилей преодолевает за 9,9 с. В зависимости от версии Lucid Air оснащается одним или двумя электромоторами, а питание для них обеспечивает батарея емкостью 113 кВтч.

Производство седана уже стартовало на заводе компании в Аризоне, а первые экземпляры отправятся к заказчикам в начале будущего года. Базовая версия Pure обойдется в $77400, а за топовую Dream Edition придется выложить не менее $169 тысяч. С учетом государственной поддержки, покупатель в США получит компенсацию своих расходов на приобретение в размере 7500 долларов.

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